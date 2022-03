Die Frische bewahren

Gab es in deinen Gespräche mit den verschiedenen Jurys übergreifende Themen, was Inhalte und die Ge­staltung angeht? Eigentlich nicht. Wir hatten alle Sorge, dass wegen der Pandemie die eingereichten Produktionen zahlenmäßig weniger werden oder qualitativ nachlassen könnten, aber das war nicht der Fall. Wir hatten nur unwesentlich weniger Einreichungen als 2021, was wir eher als Konsolidierung nach Jahren des Wachstums betrachten, und alle eingereichten Beiträge haben sich in der gewohnt hohen Qualität präsentiert. Aber ein besonderer Look hat sich für uns nicht herauskristallisiert.

Wir werfen ja einen besonders intensiven Blick auf die Nachwuchspreis, den wir als Kuratorium vergeben. Das ist insofern eine Ausnahme, weil wir hier nicht jedes Jahr eine neue Jury zusammenstellen, sondern die Jury eben aus dem Kuratorium des Deutschen Kamerapreises besteht. Dort bekommen wir überwiegend Hochschulproduktionen aus München, Berlin, Ludwigsburg oder Köln zu sehen und wir wundern uns jedes Jahr, dass es doch immer wieder innovative Ideen gibt!

Dort gibt es dann wirklich Trends, was aber mit den Aufgabenstellungen an den Hochschulen zusammenhängt. Dieses Jahr kamen einige Arbeiten zum Thema Afrika, in anderen Jahren hatten viele mit dem Formaten experimentiert, wo es viel 4:3 und sogar auch Hochkant-Formate gab. Aber außerhalb davon haben sich gestalterisch keine besonderen Trends herauskristallisiert. Was ich aber sehr bemerkenswert finde, ist der extrem hohe Qualitätsstandard der jungen Studierenden! Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre beim Deutschen Kamerapreis und das war in früheren Jahren nicht immer so.

Es darf aber auch nicht dahin kommen, dass man die Frische verliert. Das wäre eher meine Sorge bei dieser frühen hohen Professionalität, die sicherlich auch darin begründet ist, dass diese Hochschulprojekte mit Sendeanstalten als Ko-produzenten für weitere Auswertungen konzipiert werden. Dieses Jahr hatten wir übrigens einen sehr bemerkenswerten Beitrag für eine NGO aus dem Image-Bereich, bei dem qualitativ überhaupt keine Luft mehr nach oben blieb, rein was die Technik angeht. Es ist wirklich bemerkenswert, dass die jungen Menschen in unserer Branche schon so einen hohen Standard haben. Ich hoffe aber, dass sie sich auch in den nächsten Jahren die Frische und das Unverbrauchte nicht schon zu früh abtrainieren lassen, sondern mutig bleiben. [15097]