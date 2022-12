Das Reale zulassen

Das war eine Erfahrung aus den ersten Filmen an der Uni: Es gab zu viel Technik. Ich hatte vorher nicht viele Filme gemacht, sondern Fotografie und Licht, und ich hatte immer das Gefühl, die Momente zu verpassen, die mich interessieren, eben weil ich mich mit der Technik so zugestellt habe. Deshalb habe ich dann immer konsequenter die Technik als etwas gesehen, das mir hilft, dahin zu kommen, wohin ich will, was die Kameraarbeit angeht, aber nicht im Vordergrund steht. Dadurch wurden meine Setups immer dokumentarischer.

Ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn man an einen Ort geht, erst einmal zu sehen, was der Ort vorgibt und das dann zu verstärken, gerade was die Lichtgestaltung anbelangt, statt einfach etwas draufzusetzen oder hineinzubauen. Es kann aber auch eine Budgetfrage sein. Wenn ich jetzt kein Geld habe für ein Auto-Rig, dann muss ich die Szene eben in dem Auto drehen. So etwas kann man als kreative Chance sehen und frei bleiben. So kommt für mich diese Verbindung zwischen Szenischem und Dokumentarischem zustande. Das ist natürlich alles nichts Neues, aber das konsequent in allen Bereichen umzusetzen, finde ich ist eine spannende Herausforderung.

Ist es dir tatsächlich auch im szenischen Bereich so gegangen, dass du das Gefühl hattest, Momente zu verpassen? Dort hat man ja grundsätzlich mehr Einfluss auf das, was vor der Kamera geschieht und vor allem, wann es geschieht, als im Dokumentarischen.

Das stimmt – es sei denn man dreht mit Laiendarstellern! Da ist das Problem ähnlich, weil man manchmal den Moment nicht so richtig wiederholen kann. Natürlich kann ich den Take wiederholen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dann nicht noch einmal genauso funktioniert, ist größer als bei professionellen Schauspielern. Wenn ich im szenischen Film mit Laien drehe, dann bin ich bereit und aufmerksam für die Angebote, die einem die Laiendarsteller machen, für das Besondere, was die Leute mitbringen.