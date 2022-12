Bilder, die standhalten

Du hast die Sony Alpha angesprochen. Hast du die auch in der Ukraine eingesetzt?

Dort habe ich mit der Sony Alpha 7S III gedreht. Mit dem besten Codec schaffst du ja 10 bit 4:2:2 und damit ist auch ein ordentliches Grading möglich. Zum ersten Mal habe ich vor vier Jahren mit einer Alpha gedreht, das war ein Film für Arte über polnische Obdachlose in Berlin. Da wünschte sich die Redaktion eine kleine, leichte Kamera, mit der wir sehr beweglich sein konnten, auch mal nachts und zu Fuß und in der S-Bahn. Ich hatte schon immer einen ganzen Film mit einer Vollformat-Fotokamera mit guten Videofeatures drehen wollen, das musste gar keine Sony Alpha sein. Aber wir hatten halt die Alpha zur Hand.

Wir hatten damals auch den richtigen Assistenten im Team, der nämlich gerne bastelt und experimentiert und der dann ein Rig gebaut hat. Die ersten beiden Tage liefen extrem holprig, aber danach hatten wir die Technik einigermaßen im Griff – und seitdem ich diesen ersten Film mit dieser Kamera gedreht habe, bleibe ich ihr treu. Ich habe mich total verliebt in den Look, aber auch in die Leichtigkeit und Beweglichkeit dieser Kamera – und trotzdem kann man ja damit cineastische Bilder machen, auch fast ausschließlich mit vorhandenem Licht, weil der Sensor sehr lichtempfindlich ist. Ich habe ja Fotografie studiert und war viele Jahre mehr im Gegenteil von Bewegtbild unterwegs. Deswegen ist mir auch die Komposition von Bildern unheimlich wichtig und ich finde, auch beim Bewegtbild müssen die Bilder genauso standhalten wie in der Fotografie. Ich versuche immer, ein Bild so zu bauen, dass man es sich eigentlich auch an die Wand hängen könnte und das auch in der langen Betrachtung standhält. Das gelingt natürlich im Reportagebereich nicht mit jedem Bild. Da muss es auch mal schnell gehen – aber das ist der Anspruch und weil ich die Gestaltungsmöglichkeiten eines großen Sensors und von lichtstarken Objektiven mag, war die Alpha zu dem Zeitpunkt genau das richtige Werkzeug für mich. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, so etwas mit einer EB-Kamera zu drehen.