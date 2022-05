Qualität aus Leidenschaft

Auf Ihrer Homepage lese ich, dass Sie unter der Rubrik Filmscan alle gängigen Formate bearbeiten.

Christos Pateludis: Außer 70 mm können wir alles scannen.

Ihre besondere Aufmerksamkeit gilt Super 8. Warum heben Sie das auf Ihrer Homepage so stark hervor?

Christos Pateludis: Weil wir Super 8 einfach lieben. Wir haben über 20 Jahre Erfahrung darin. Ich persönlich glaube, dass es niemanden gibt, der mehr Super-8-Filme digitalisiert hat als ich. Durch diese intensive Auseinandersetzung mit dem Material ist diese Liebe immer wieder verstärkt worden.

Welche Technik kommt denn bei Ihren Scans zum Einsatz?

Christos Pateludis: HDR Einzelbild-Scan hat sich bewährt. Für 35-mm-Scans verwenden wir den Blackmagic-Cintel-Scanner. Er ist wirklich fantastisch, insbesondere was den Scan von Negativen anbelangt. Das ist beim Scan von 35-mm-Material eine gute, eine ehrliche Maschine. Die Farben stimmen wirklich auf Anhieb. Anfänglich hatten wir wegen der Sensoren große Schwierigkeiten mit den Farben. Dadurch, dass Blackmagic auch DaVinci Resolve anbietet, haben wir den großen Vorteil, dass die Farben jetzt sehr gut beherrschbar sind. Für 16 mm, Super 8 und Normal 8 haben wir eine eigene Entwicklung. Diese ist modular aufgebaut, so dass ich nach Bedarf die Sensoren wechseln und natürlich auch upgraden kann. Wir sind augenblicklich dabei, einen eigenen Scanner zu bauen. Damit können wir, wenn es neue Sensoren gibt, diese unter den von uns gesetzten Bedingungen auch ausprobieren. Damit sind wir immer up to date und können immer bessere Qualität abliefern. Der Body, die Umlenkrollen, aber auch die Programme stehen schon. Er hat eine optische PIN-Registration. Wir fragen uns, ob wir noch zusätzlich ein Zahnrad einbauen und einen Laser. Damit sind wir natürlich einzigartig, weil wir alle drei Systeme in einer Maschine haben. Das größte Problem wird der Magnetton sein, weniger der Lichtton. So hoffen wir, dass wir demnächst unsere eigene professionelle Maschine haben.

Reno Bornkamm: Eine Anmerkung noch von meiner Seite zu den Formaten: Wir sind auch in der Lage, Nitro-Material zu scannen. Wir können Ozaphan-Filme verarbeiten. Wir haben in jüngster Zeit Aufträge, an denen andere Anbieter gescheitert sind.

Christos Pateludis: Das Gute dabei ist, dass wir bei den kleinen Formaten, also 16 mm und darunter, modular arbeiten. Wir können auf unseren Maschinen zum Beispiel den Film nur mit einem Motor laufen lassen und das mit einem leicht regulierten Widerstand. Damit können wir die Spannung perfekt einstellen. Das ist meines Wissens bei keinem anderen System möglich. Da laufen entweder beide Motoren und man hat eine Tension, die man zwar regulieren kann, die dann aber konstant ist. Deshalb können wir auch Ozaphan-Film so gut scannen.