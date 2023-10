Nuancenspiel

Vollformat wirkte eine Weile wie ein Trend, dem alle Hersteller verfallen müssten. Spätestens die ARRI ALEXA 35 hat jedoch gezeigt, dass an S35 noch kein Weg vorbeigeht. Aber was sind die jeweiligen Eigenschaften, was sind Vor- und was sind Nachteile? Während des Filmfests München zeigte DoP Holger Jungnickel an eigens erstelltem Material, wie die unterschiedlichen Formate funktionieren. Wir haben mit ihm über die Kategorien seines Vergleichs gesprochen und geben eine kleine Gebrauchsanleitung für das online verfügbare Videomaterial.