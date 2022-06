Auf der Suche nach der Film-LUT

Wie seid ihr darauf gekommen, dieses Projekt aufzulegen? Der Wunsch, für ein digital aufgenommenes Bild einen analogen Look im Grading zu erzeugen, existiert vermutlich seit dem Wechsel von Analog- zu Digitalkameras. Auch wenn wir zurzeit ein Revival des analogen Films erleben und dem Wunsch, ein Projekt auf Film zu drehen, nicht sofort mit Kopfschütteln begegnet wird, gibt es einige Punkte, die oft dagegensprechen. Dabei kann es sich um die qualitativ schlechtere Videoausspielung am Set, das Budget, die Angst um einen eingebrannten Look oder auch zeitliche Restriktionen handeln, die eine digitale Kamera notwendig machen.

Ein paar dieser Punkte lassen sich rein technisch beheben, das Vertrauen in den Look muss jedoch schon in der Vorbereitung und am Set hergestellt werden. Hier würde ein Lookup-Table helfen, um den finalen Bildeindruck von Farbe und Kontrast schon am Set auf den Monitoren darstellen zu können. Für digitale Kameras ist dieser Workflow Standard, aber da die Zeit für Tests im Analogen gerade in der Werbung leider oft nicht da ist, kam bei mir der Wunsch auf, eine LUT für jedes Filmmaterial zu entwickeln, die ich, wie in der digitalen Welt, als Referenz schon am Set verwenden und nach dem Projekt auch dem Coloristen mitgeben kann. Bei dem Argument Budget oder Zeit muss man sich damit auseinandersetzen, wie sich der analoge Look am besten auf das digitale Bild übertragen lässt. Somit ist unser Ziel einerseits, den analogen Workflow durch eine LUT zu erleichtern, als auch im selben Test eigene LUTs für digitale Kameras erstellen zu können.