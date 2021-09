Free Download: “Die Kamera dreht durch”

„Wenn die Spirale des Lebens sich abwärts dreht, sollte man vorbereitet sein.“ So lautet zugegeben sehr frei übersetzt eine zentrale Botschaft in „Guns Akimbo“. Die Handlung folgt dem erfolglosen Handygame-Coder Miles, gespielt von Daniel Radcliffe, der sich nach einem unbedachten Internet-Kommentar mit zwei an seine Hände geschraubten Pistolen wiederfindet. Er soll an einer Internet-Realityshow teilnehmen, in der zwei Parteien ver- suchen, sich ins Jenseits zu befördern. Er ist der nächste Gegner der Quotengarantin Nix (Samara Weaving). Die Jagd beginnt.

Auch wenn Daniel Radcliffe sichtbaren Spaß an seiner Rolle hat: Der wahre Star von „Guns Akimbo“ ist die Kamera. Verantwortlich für das Bild ist Stefan Ciupek. Der gebürtige Brandenburger studierte Mediendesign und startete seine frühen Filmerfahrungen Ende der 1990er am Set der RTL-Serie „Hinter Gittern“. Früh entdeckte er das Potenzial der digitalen Kinematografie. Sein erster Kinofilm war Sokurovs One-Shot-Opus „Russian Ark“. Beginnend mit Thomas Vinterbergs „Dear Wendy“ arbeitete er mit Anthony Dod Mantle zusammen. Unter ihm war Ciupek DIT, Digital Camera Supervisor, Colorist undschließlich B-Camera-Operator bei vielen Filmen – auch beim Oscar-Erfolg „Slumdog Millionaire“.

