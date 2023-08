Film & TV Kamera 9.2023: Das neue Heft ist da!

niemand hat so eindrucksvoll die Nähe von Schönheit und Schrecken in der Fliegerei dargestellt wie Martin Scorsese und sein DoP Robert Richardson in „The Aviator“. In diesem Film beginnt der Testflug mit einem Flugzeug-Prototypen als ein CGI-gestützter atemberaubender Bilderrausch und endet in einem albtraumhaften Absturz. Die Hauptfigur Howard Hughes entkommt der Flammenhölle nur mit knapper Not, für den Rest seines Lebens schwer gezeichnet.

Mit diesen beiden Polen, der Schönheit und dem Schrecken, ist man im Pilotentraining von Beginn an konfrontiert. Es gibt, und das berichte ich als jemand, der selbst vor einiger Zeit diese Ausbildung durchlaufen hat, kaum etwas Faszinierenderes als den ersten Solo-Flug. Gleichzeitig übt man ständig für den Fall, dass etwas schiefgeht, eigene Fehler eingeschlossen, und macht sich vertraut mit den möglicherweise fatalen Konsequenzen.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Niels Maier wie die meisten Flieger jenen Vertrag mit sich selbst abgeschlossen hat, der Begeisterung sowie das Vertrauen in eigene Fähigkeiten und Technik mit den Risiken auszubalancieren hofft. Leider ist er am 12. Juni nahe dem Flugplatz von McCall in Idaho nach einem technischen Defekt abgestürzt und zwei Tage später an den Folgen seiner Verletzungen gestorben.

Mit Niels Maier verliert die Branche eine prägende Persönlichkeit, die nicht nur als Mitbegründer seines Unternehmens Maier Bros. bekannt war, sondern sich auch immer Zeit dafür nahm, selbst als Oberbeleuchter am Set zu arbeiten. Auch wir bei Film & TV Kamera sind traurig und bestürzt über den Tod von Niels Maier und fanden es deshalb wichtig, Birgit Gudjonsdottir die Gelegenheit zu geben, sich bei uns im Heft an ihren Weggefährten und Freund zu erinnern.

Denn es ist aus unserer Sicht die Stärke dieses Printmediums, nicht den Aktualitäten hinterhereilen zu müssen. Wir können uns etwas mehr Zeit nehmen – und diejenigen zu Wort kommen lassen, die tatsächlich etwas zu sagen haben.