Film & TV Kamera 12.2021: Das neue Heft ist da!

Berichte von Filmsets gehören hier bei Film & TV Kamera zu unserem täglichen Brot. Es ist aber alles andere als gewöhnlich, wenn die überregionale Tagespresse von Spielfilm-Dreharbeiten berichtet. Doch die Geschehnisse bei den Dreharbeiten zu „Rust“, die wir mittlerweile alle kennen, sind eben so beschaffen, dass sie sogar von den Titelseiten prangten: Ein Schauspieler mit großem Namen erschießt bei Proben für die nächste Einstellung versehentlich die Chef-Kamerafrau und verletzt den Regisseur.

Es ist eine Tragödie, dass DoP Halyna Hutchins, die offenbar eine glänzende Karriere vor sich hatte, so ums Leben kommen musste. Wer für das Unglück juristisch die Verantwortlichkeit trägt, ist noch unklar. Der Regieassistent, der Alec Baldwin den scharfen Revolver mit dem Hinweis auf eine ungeladene Waffe reichte, galt als unzuverlässig. Die unerfahrene Waffenmeisterin war nicht zuletzt dadurch überfordert, dass ihr zu wenig Personal unterstellt war. Erfahrenere Kollegen hatten den Job wegen zu schlechter Bezahlung ausgeschlagen. Das passt ins Bild.

Denn nur wenige Stunden vor dem Unfall hatten Mitglieder des Kameradepartments gekündigt und die Dreharbeiten unter Protest gegen die Arbeitsbedingungen verlassen, die offenbar von Sparmaßnahmen seitens der Produktion diktiert waren. Die Stimmung am Set galt als schlecht, das Team war 70 Kilometer entfernt vom Drehort untergebracht und es wurden Klagen über unsichere Arbeitsbedingungen und Zeitdruck laut.

Eile ist der Bote des Teufels, das weiß schon das Sprichwort. Fehler entstehen durch Hast. Fehler können Filmschaffende das Leben oder die Gesundheit kosten. Zeitdruck am Set kommt aber nicht nur in der Wüste New Mexicos vor, sondern wir hören auch bei unseren Gesprächen mit den DoPs hierzulande so oft davon, dass es beinahe zum wiederkehrenden Motiv wird. Wir sollten den tragischen Tod von Halyna Hutchins zum Anlass nehmen, gut darüber nachzudenken, was uns bei der Arbeit am Set wichtig ist – und wo nötig für vernünftige und menschliche Arbeitsbedingungen eintreten.