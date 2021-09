Film & TV Kamera 10.2021: Das neue Heft ist da!

wenn wir nach Vergleichen aus der Welt des Sports suchen wollen, dann ähnelt die juristische Auseinandersetzung zwischen Jost Vacano und den Rechteinhabern des Films und der Fernsehserie „Das Boot“ am ehesten einem Schwergewichts-Boxkampf über zwölf Runden. Die eine Runde geht an den Boxer in der roten Ecke, die nächste an den Kämpfer in der blauen, doch keiner schafft die Entscheidung. Am Ende sind die Opponenten angeschlagen und erschöpft und mancher Kampf geht ohne eindeutigen Sieger aus.

Nach einem Rechtsstreit über etliche Instanzen haben sich so Jost Vacano und der SWR, der federführend acht ARD-Anstalten vertrat, vor dem OLG Stuttgart auf einen Vergleich geeinigt, der dem DoP des Filmklassikers eine zusätzliche Vergütung in Höhe von 160.000 Euro zuspricht. Möglich geworden war der Rechtsstreit nur durch die Einführung des sogenannten Fairnessparagrafen in 2002, der Urhebern eine nachträgliche angemessene Beteiligung an den Erlösen eines Werks zuspricht, wenn zwischen der ursprünglich vereinbarten Vergütung und den späteren Erträgen ein Missverhältnis besteht.

Nicht alle Zuschauer am Ring sind jedoch mit dem Ausgang des Kampfes vollauf zufrieden. Der Berufsverband Kinematografie BVK betrachtet den Vergleich mit „gemischten Gefühlen“ und kritisiert die Strategie der öffentlich-rechtlichen Sender, nicht mit den relevanten Berufsverbänden angemessene Nutzungsvergütungen zu verhandeln und stattdessen mit „nicht repräsentativen Gewerkschaften äußerst flache Abschlüsse zu vereinbaren.“ Da sei der jetzige „Boot-Vergleich“ kein wirklicher Lichtblick.

Immerhin besteht bei der Arbeit von DoPs im fiktionalen Bereich kein echter Zweifel daran, dass sie dort als Urheber am Werk sind. Bei den Tätigkeiten von Kameraleuten beim Fernsehen ist das nicht immer so eindeutig. Deswegen hat der Bundesverband der Fernsehkameraleute BVFK beim Kölner Medienrechtler Prof. Dr. Karl-Nikolaus Peifer ein Gutachten in Auftrag gegeben, das sich mit diesem Thema befasst. Ab Seite 58 sprechen wir mit dem BVFK-Vorsitzenden Frank Trautmann über die Ergebnisse der Studie und welche Folgerungen der Berufsverband daraus zieht.