Film & TV Kamera 1–2.2023: Das neue Heft ist da – Drehschluss für 2022!

es ist ohne Zweifel Advent. Doch es erklingen keine kleinen Glöckchen oder das leise Rieseln des Schnees. Stattdessen streifen orangefarbene Brigaden umher und plagen mit ihren Laubbläsern die Ohren von Nachbarschaft und Redakteuren. Vieles scheint etwas aus der Zeit gefallen in diesen Tagen.

Dazu gehört auch die Endrunde der Fußballweltmeisterschaft der Männer in Katar. Zwar können wir, die auf der Nordhalbkugel leben, kaum erwarten, dass sich die Ausrichter dieses sportlichen Großereig­nisses bis ans Ende aller Tage nach den Öffnungszeiten unserer Biergärten richten. Aber eine WM im Winter ist vom unrühmlichen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft in der Vorrunde einmal ganz abgesehen nur ein weiterer Grund, einer Veranstaltung den Rücken zu kehren, die von vorn bis hinten nach Korruption, krimineller Ausbeutung und Diskriminierung stinkt.

Trotzdem bleibt der Einfluss von FIFA-Chef Infantino und seinen Spießgesellen groß. Wer eine Seite weiterblättert, wird nämlich feststellen, dass wegen des WM-Termins im November und Dezember viele Festivals ängstlich bemüht schienen, nur ja vor dem ersten Anpfiff mit ihrem Programm fertig zu sein. Das hat nicht nur zu einer sichtbaren Häufung von Artikeln in unserer Festival-Rubrik geführt, sondern auch dazu, dass in diesem Jahr beispiels- und absurderweise Camerimage und Filmschoolfestival Munich in der gleichen Woche über die Bühne gingen.

Auch wenn das eigentlich unschuldige Vergnügen, ein Fußballspiel anzusehen oder eben darauf zu verzichten, zu einem politischen Akt geworden ist und die Einschaltquoten weit hinter denen von 2018 zurückgeblieben sind, wurde natürlich trotzdem im linearen Fernsehen und bei den Streaming-Diensten von der WM berichtet. Ab Seite 32 können Sie lesen, wie das ZDF das sportliche Geschehen aus der Wüste in den deutschen Winter übertrug. Außerdem hat DoP Michael Kotschi uns von seinen Erfahrungen mit der neuen ARRI ALEXA 35 erzählt und wir haben DoP Roger Deakins bei den Dreharbeiten von „Empire of Light“ über die Schulter gesehen.

Film & TV Kamera geht ab heute in eine kurze Winterpause. Wir sehen uns online in der Woche nach Neujahr wieder – bis dahin wünschen wir ein frohes Weihnachtfest und ein sorgloseres 2023!

Ihr