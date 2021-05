Film & TV Kamera 9.2020 DoP Minsu Park +++ Canon C300 Mk III +++ Objektive +++ Panasonic RAW +++ DoP Paweł Edelman Produkt anzeigen

31. Deutscher Kamerapreis: Das sind die Gewinner!

Zehn Kameramänner und -frauen sowie vier Editorinnen und Editoren werden in diesem Jahr mit dem Deutschen Kamerapreis geehrt. Sie setzten sich gegen mehr als 400 Mitbewerber durch und konnten die diesjährige Online-Jury überzeugen. Das Kuratorium vergibt zudem drei Nachwuchspreise und einen Ehrenpreis.

„Trotz des coronabedingt schwierigen Jahres für die Film- und Fernsehproduktion haben uns insgesamt 450 Einreichungen erreicht, das sind sogar ein wenig mehr als im vergangenen Jahr“, so Walter Demonte, Geschäftsführer des Vereins Deutscher Kamerapreis Köln e. V. „Besonders positiv: Qualität und Kreativität haben nicht unter der Krise gelitten – das beweisen eindrucksvoll unsere Gewinner:innen und die Trailer ihrer preisgekrönten Werke, die wir ab dem 21. Mai auf unserer Webseite vorstellen.“

Dies sind die Preisträgerinnen und Preisträger des 31. Deutschen Kamerapreises:

Beste Kamera / Spielfilm:

Christine A. Maier für „Quo Vadis, Aida?“

für „Quo Vadis, Aida?“ Beste Kamera / Fernsehfilm / Serie:

Tim Kuhn für „Breaking Even – Böhmen am Meer“

für „Breaking Even – Böhmen am Meer“ Beste Kamera / Dokumentarfilm:

Radu Ciorniciuc und Mircea Topoleanu für„Acasǎ, My Home“

und für„Acasǎ, My Home“ Beste Kamera / Dokumentation:

Christof Hößler für „Die Story: Reparieren statt Wegwerfen“

für „Die Story: Reparieren statt Wegwerfen“ Beste Kamera / Kurzfilm:

Katja Tauber für „Mono No Aware“

für „Mono No Aware“ Beste Kamera / Journalistische Kurzformate:

Nikola Krivokuca für „Was bleibt. Ein Tag in der KZ- Gedenkstätte Flossenbürg“

für „Was bleibt. Ein Tag in der KZ- Gedenkstätte Flossenbürg“ Bester Schnitt / Dokumentarfilm

Bettina Böhler für „Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien“

für „Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien“ Bester Schnitt / Dokumentation

Xenja Kupin und Michael Auer für „Der Fall Wirecard – Von Sehern, Blendern und Verblendeten“

und für „Der Fall Wirecard – Von Sehern, Blendern und Verblendeten“ Nachwuchspreise

Kamera: Markus J. Schindler für „Ausgrissn! – In der Lederhosn nach Las Vegas“, Philip Henze für „Tala‘vision“

Schnitt: Milad Raha für „Welcome To My Room“

Die Nachwuchspreise werden in diesem Jahr von ARRI und der SIGMA (Deutschland) GmbH sowie vom Kuratorium des DEUTSCHEN KAMERAPREISES gestiftet.

Der diesjährige Ehrenpreis geht an Sophie Maintigneux. Die gebürtige Französin, die Spiel- und Dokumentarfilme wie „Das grüne Leuchten“ oder „Die dünnen Mädchen“ in Szene setzte, zeichne sich laut Kuratorium des DEUTSCHEN KAMERAPREISES durch einen Stil zurückhaltender Feinfühligkeit, meisterhafter Lichtsetzung und großer empathischer Bildkraft aus. Auch ihr Engagement in der Hochschullehre und als Förderin weiblicher Talente betont das Kuratorium in seiner Begründung.

Die Preisträgerinnen und Preisträger des 31. Deutschen Kamerapreises erhalten ihre Auszeichnung aus den Händen der Schauspielerin und Moderatorin Elena Uhlig, die sie an ihren Lieblingskulturorten in ganz Deutschland trifft. Einen Zusammenschnitt zeigt das WDR Fernsehen am Dienstag, 25. Mai 2021, von 23.35 bis 0.40 Uhr, das SWR Fernsehen am Donnerstag, 27. Mai 2021, von 0.45 bis 1.50 Uhr, ARD-alpha am Samstag, 29. Mai 2021, von 21.45 bis 22.50 Uhr sowie das NDR Fernsehen von 0.45 bis 1.50 Uhr.

Hier geht es zur Online-Preisverleihung!

