Schmutzig schön

Die Vorgaben, die eine Reihe wie der Tatort macht, können Segen und Fluch sein. Einerseits müssen bestimmte Motive oder Gegebenheiten nicht mehr entwickelt oder gesucht werden. Andererseits passen die vielleicht nicht ganz in das eigene Konzept. „Unser Anspruch war immer – was ja jeder sagt, das ist ja fast ein Reflex beim ,Tatort‘ – lass uns was Besonderes machen“, so der DoP. „Lass es uns so machen, wie noch niemand gemacht hat.“

Eine der Aufgaben, die sich DoP Nestroy stellten, waren die verschiedenen Ebenen, auf denen die Handlung des Drehbuchs sich abspielt. „Das ist natürlich sofort eine Herausforderung, weil sich immer die Frage stellt: ,Wie weit will ich die einzelnen Ebenen visuell unterscheidbar machen und inwieweit müssen sie dabei noch einem Ganzen dienen, also einen Look bilden?‘“, so Markus Nestroy.

Organisch

Es war ein langer Prozess, berichtet Markus Nestroy, den Look des Films zu finden. „Wir wollten etwas Organisches haben, wir wollten Korn haben, wir wollten Flares haben“, so der DoP. „Vielleicht nicht den Megakontrast, etwas Dreckiges, aufgehellte Schwärzen, gerne Lichter im Bild und auch gerne, dass etwas überstrahlt.“

Der Film spielt zwar größtenteils tagsüber, aber fühlte sich im Buch eher dunkel an. Ein gehöriger Teil der Entwicklung des Looks ging in die Überlegung, wie das Konzept stimmig und im Rahmen eines Tatorts, also einerseits im Budget, andererseits in der zur Verfügung stehenden Zeit, umsetzbar war. „Du kannst nicht einfach mehrere Optiksätze mitnehmen oder dauernd wechseln mittendrin“, so der DoP. Nestroy wählte die ARRI ALEXA Mini als Kamera. Die eingesetzten Objektive waren Anamorphoten aus der Atlas-Orion-Reihe. Diese Wahl war ein frühes Ergebnis der Gespräche mit Regisseur Schaller, auch wenn beiden bewusst war, dass das Cinemascope-Bild in der Postproduktion auf 16:9 beschnitten werden würde. Zusätzlich aber wollte Nestroy die organische Schmutzigkeit des Bildes dauerhaft variieren können. „Ich hatte etwas über künstliche Einstrahler ins Objektiv gelesen beim Film ,Straight Outta Compton‘“, so Nestroy. „Da hatte Matthew Libatique auch so ein Rig, das war vorne auf der Kamera und hat sich fix mit der Kamera bewegt. Die hatten kleine LED-Lampen, die ins Objektiv schossen.“ Libatique allerdings steuerte seine professionellen LEDs über DMX. „Wenn man das mal sieht, haben die das dann auch gar nicht so oft eingesetzt – du hast halt einen fixen Flare“, sagt Nestroy. „Ich habe das in Kombination getestet mit der ALEXA und den Atlas Orion sowie mit unterschiedlichen Diffusionsfiltern. Da bin ich dann beim Pearlescent gelandet!“ Ursprünglich war der DoP davon ausgegangen, wieder bei Black Pro-Mist, Glimmer Glas oder Hollywood Black Magic Filter zu landen.