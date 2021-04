Realistischer als je zuvor

Schnellerer Workflow

The curve vfx lieferte wie schon die Jahre zuvor den gesamten Content für die WOW-Studio-Produktion, war aber dank eSpace von EngineRaum jetzt in der Lage, die Qualität und Bearbeitungszeit „enorm“ zu verbessern wie Corney Ryczek von the curve vfx betont. „Effekte wie Schattenwurf und Global Illumination mussten früher mühsam vorgerechnet werden und erst nach dem Export sah man, ob alles passte. Änderungen im Set hatten daher auch entsprechend lange Bearbeitungszeiten. In eSpace sieht man bereits beim Editieren, ob alles passt und kann die Änderungen direkt vornehmen. So können wir Anpassungen sogar während der laufenden Produktion in Echtzeit vornehmen.“ Dabei verwendet eSpace das mittlerweile weit verbreitete PBR-Shader-Modell. Durch die vorhandene Material-Library von eSpace sei die Vielfalt an realistischen und ein- drucksvollen Materialien sehr groß gewesen und konnte verhältnismäßig schnell und unkompliziert erweitert werden.

Studiodreh

Für die Aufzeichnungen in Düsseldorf setzte vr3 zwei remote-gesteuerte Panasonic-PTZ Kameras (AW-UE150) sowie eine BlackMagic URSA Mini Pro ein. Die Panasonic PTZ-Kameras boten den großen Vorteil, dass sie ihre PTZ-Werte in Echtzeit über das angeschlossene Netzwerk bereitstellten. Die URSA konnte auf einem Magnum-Dolly frei und flexibel im gesamten Studio bewegt werden. Die Kamera-Positions-Daten lieferte ein fest installierter Mo-Sys Star-Tracker. An der Studiodecke befestigte Reflektoren ließen ihn jederzeit seine Position eindeutig im Raum ermitteln. Diese Positionsdaten wurden, gleichzeitig mit den Werten für Brennweite und Schärfe, an die Systeme von Engine-Raum weitergegeben.