Pünktlicher Ton

Noch vor einigen Jahren war Timecode ein Thema, das nur bei High-End- und TV-Produktionen auftauchte. Entsprechende Hardware war teuer und funktionierte meist nur mit Kino-Kameras. Dieser Problematik nahmen sich die Gründer von Tentacle Sync aus Köln an, die auch bei kleineren Drehs mit kleinen Kamera-Setups nicht auf den Komfort von Timecode verzichten wollten. Ihr Ziel: Ein günstiger Timecode-Generator, der einfach zu bedienen und auch für DSLR/DSLM-Kameras nutzbar ist. Damit entstand das Tentacle SYNC E, das mittlerweile in der zweiten Generation in Köln hergestellt wird. Der kleine Timecode-Generator kann einfach an den Audio-Port der zu synchronisierenden Geräte angeschlossen werden. Die mitgelieferte Software übernimmt das Synchronisieren der Medien. Nun widmet sich Tentacle Sync einem neuen Bereich: dem der Audio-Rekorder.

Funktionen

Sobald man das Mikrofon am Rekorder festgeschraubt hat, ist das Gerät bereit für einen ersten Test. Besonders hilfreich: Im TRACK E ist bereits eine passende Micro-SD- Karte eingesteckt. An der Seite findet sich ein Schiebeschalter für Einschalten und das Starten der Aufnahme. Wenn man den Schalter nach unten hält, schaltet sich das Gerät ein und eine Status-LED gibt Feedback. Auf der Oberseite kann ein Kopfhörer zum Vorhören des Signals angeschlossen werden. Mit angebrachtem Mikrofon sollte nun die LED-Reihe den Ton-Ausschlag anzeigen. Um dann die Aufnahme zu starten, muss lediglich der Schalter an der Seite nach oben geschoben werden. Um nicht versehentlich eine Aufnahme zu beenden, muss der Schalter wieder ein paar Sekunden am Stück gehalten werden. Ist der integrierte Akku leer, so kann er über eines der mitgelieferten USB-C-Kabel geladen werden. Der Hersteller gibt eine Akkulaufzeit von über zehn Stunden an, wobei das Aufladen besonders schnell gehen soll.