Mobil mischen

Wenn wir an die großen Film- und TV-Metropolen in Deutschland wie München, Berlin, Köln oder Hamburg denken, nennen wir mit diesen Städten Lübeck nicht unbedingt in einem Atemzug. Doch natürlich gibt es nicht nur in den großen Produktionsstandorten der Branche mediales Schaffen, so eben auch in der backsteinbewehrten Hansestadt, die ja eher für Marzipan als für ihre Filmszene bekannt ist. Hier arbeitet Dennis Grell, Jahrgang 1982, als Toningenieur. „Lübeck ist keine Media City, absolut null“, sagt er zu seinem Standort. „Aber ich lebe nun einmal hier und das ist schon ein gewisses Problem. Ich bin hier in Lübeck der Einzige, der Kunden von der Größenordnung wie zum Beispiel Disney hat. Das hat hier im Audiobereich sonst niemand – und wir haben auch keine Studioszene.“

Dennis Grell arbeitet seit dem Ende der 1990er Jahre als Toningenieur. Selbst Musiker, arbeitete er zunächst in der Musik, aber befasste sich schon nach wenigen Jahren nach ersten Anfängen mit einzelnen Kurzfilmen zunehmend mit der Audio-Postproduktion im Werbe- und Spielfilmbereich. Doch mit der fortschreitenden Entwicklung der Technologie und dem Aufkommen von Tonverfahren, die über simples Stereo hinausgehen, stieß er bald an gewisse Grenzen. „Ich arbeite in einem kleinen Studio in meinem Haus und kann dort problemlos in Stereo arbeiten. Aber eine Möglichkeit, in Surround zu mischen, habe ich dort nicht – und auch nicht die Mittel, mir dort die gesamte technische Infrastruktur aufzubauen. Dann wurde mir ein sehr reizvolles Kinoprojekt angeboten, das ich wirklich gern gemacht hätte, aber da sollte der Ton in Surround sein.“ Das geografisch nächste Surroundstudio wäre in Hamburg gewesen und hätte eine Tagesmiete von um die 1.500 Euro gekostet. „Dazu wäre die tägliche Hin- und Rückfahrt gekommen und das war alles in allem nicht machbar“, bedauert Dennis Grell. „Also musste ich das Projekt absagen. Das hat mich so geärgert, dass ich gedacht habe ,So kann das nicht weitergehen, es muss doch möglich sein, hier in Lübeck eine bezahlbare Möglichkeit zu schaffen, in Surround zu mischen, so dass ich diese spannenden Jobs machen kann!‘“