Fokus auf das Wesentliche

Astera – der Begriff steht für kompakte, akkubetriebene und drahtlos gesteuerte Leuchten. Zu den Strahlern AX9, AX5 und AX2, NYX Bulbs, den Helios, Titan oder Hyperion Tubes und dem Pixelbrick gesellt sich nun das HydraPanel. Es ist gerade einmal 166 × 85 × 43,5 mm groß und kann mit seiner IP65-Zertifizierung auch im Regen allein gelassen werden.

Vierer-Kit

Für unseren Test wurde uns das „HydraPanel Kit of 4“ zur Verfügung gestellt. Wie der Name schon verrät: Hauptbestandteil sind vier Exemplare des HydraPanels in einem Hartschalenkoffer, der zugleich auch als Ladestation der Leuchten dient. Das HydraPanel ist ein kompakter Fluter, der außer zwei Ladekontakten und zwei zweipoligen Buchsen keinerlei weitere elektrische Anschlüsse aufweist. Das Konzept heißt „kabellos“, was man auch durchaus als gelungen attestieren kann. Zum Laden werden die Panel einfach in Ausspa- rungen des Koffers eingeschoben. Das Netzteil ist zwischen den Formschaum hinter den Panels eingeklemmt, wobei für das Netzkabel genügend Platz in der Ecke gelassen wurde und die Sekundärseite zur Ladeleiste vorverdrahtet ist. So kann man die HydraPanels im Koffer an ihrem Platz lassen.

Mit Einstecken des Schukosteckers zeigen die Panels im Display ihren Ladezustand. Zu dem 4er-Kit gehören noch je vier Filterhalter, Filter, Filter im Rahmen, Intesifier im Rahmen, grobe und feinere Eggcrates, 1/4-Babypin, Montage-Platte-Ständer sowie drei mechanische Verbinder, um die vier Panels zu einer Fläche zusammenzufügen. Hinzu kommen Stopfen für die verbliebenen Steckverbinder, damit diese nicht mit Wasser volllaufen, sowie drei Verbindungskabel, um vier kombinierte Panels auch elektrisch zu verbinden. Die Kommunikation unter den Panels kann aber auch drahtlos ablaufen, was wir später beleuchten werden. Gewebegummibänder am Deckel runden das durchweg wertige und positive Bild ab. Sie halten das Zubehör beim Aufklappen des Deckels zurück. Bereits hier erkennt man, dass jemand sich viele praxisnahe Gedanken gemacht hat.