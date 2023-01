Alles unter Kontrolle

Auch der Kurzfilm „Echthaar“ von Dominik Kubisch und Christopher Palm orientiert sich an dieser Epoche. Schon der erste, langsame Schwenk über die Schaufensterauslage des Friseursalons verortet das Publikum sofort in der Zeit der 1950er Jahre: Haarwasser, Schaufensterpuppentorsi und die Kreidetafel mit der Aufschrift: „Aushilfe gesucht!“ Genau auf dieses Gesuch hin stellt sich Paula im Laden bei Herrn Victor vor. Zunächst scheint alles ganz normal. Paula dreht Lockenwickler ein, reicht Handtücher an und wischt abends den Salon aus. Doch etwas ist merkwürdig. Warum hat sie das Gefühl, nicht allein zu sein? Und wieso läuft zwar ständig das Radio, doch die schöne alte Jukebox steht immer nur still in der Ecke? Und will Paula tatsächlich die Antworten wissen?

Visuell stimmig

„Echthaar“ entstand als Projekt an der Wiener Filmakademie. Regiestudent Dominik Kubisch hatte das Drehbuch in groben Zügen schon länger vorliegen, als er im Herbst 2018 in die Zusammenstellung eines Teams startete. Kubisch ist einige Jahrgänge über Max Smoliner und fand diesen über das Herumfragen an der Schule, wer Lust auf das Projekt hätte. Er suchte vor allem eine Kameraperson, die genügend Lichterfahrung hatte, um sich in das Schwarz-Weiß-Noir-Konzept einzuarbeiten. Die Film-Noir-Idee reizte Smoliner sofort. „Mir hat das Buch sehr gut gefallen“, sagt er. „Außerdem hat mir gefallen, mal etwas genrefilmiges zu machen, weil bei uns an der Hochschule der Autorenfilm sehr im Vordergrund steht.“

Max Smoliner hatte als Kind nie das Gefühl, Film sei überhaupt eine Berufsoption. „Das war immer etwas, das weit entfernt in Hollywood geschah“, sagt der DoP. Zwar drehte er mit Freunden im Alter von 11 Jahren schon „Herr-der-Ringe“-Szenen im Wald nach, die Auseinandersetzung mit dem Beruf kam jedoch erst kurz vor dem Schulabschluss. Sein Kunstlehrer öffnete Smoliner die Augen, dass man Film in verschiedensten Formen auch studieren kann. Zu dem Zeitpunk fotografierte der heutige DoP schon jahrelang und wusste nun, was er in Zukunft machen wollte. So kam er nach der Schule nach Wien und studierte hier ab 2011 erst einmal Englisch und Informatik sowie Spanisch auf Lehramt. Während des Studiums kam er mit der Filmbranche in Wien in Kontakt und arbeitete ab 2013 als Beleuchter und Kameraassistent und war auch für erste Imagefilme als Kameramann verantwortlich. Dann wechselte er 2016 zu einem Studium an die Filmakademie.

Die Vorbereitung des gemeinsamen Projekts begann im Herbst 2018. Kubisch und Smoliner empfahlen sich gegenseitig Noir-Filme, die sie als Referenz sahen, wie „Citizen Kane“ von Orson Welles oder „The Man Who Wasn‘t There“ von den Coen-Brüdern. Dabei sprachen sie über das Schwarz-Weiß und wie sie die Kontraste ansiedeln wollen. Das geschah einerseits über technische Fragen, andererseits über die Entscheidung, inwieweit das kreative Team die 1950er Jahre fest zeitlich einordnen wollten. Die Entscheidung für eine klare Verortung brachte eine Ästhetik mit sich, an der sich schließlich viele Entscheidungen des visuellen Konzepts ausrichteten. Dieses ist auch bemerkenswert stimmig und durchweg konsistent. „Ich könnte die Entscheidung nicht an einem einzelnen Punkt fest machen, aber durch diesen Friseurladen mit dem tollen Interieur wäre es für Dominik und mich unstimmig gewesen, das auf eine modernere, cleanere Weise zu drehen“, so DoP Smoliner. „Auch von der Handlung her, erinnert es ja an die Serie ,Twilight Zone‘. Deren Original aus den 1960ern war auch sehr Noir.“