Alles aufeinander abgestimmt

Während des Bau­ und Nähvorgangs prüfte Golenko im­ mer wieder die Praktikabilität und steuerte noch im Design nach. Die Nähkonstruktion begann mit der Fronttasche aus dem Außenmaterial Cordura. In deren Wand nähte Golenko zur Stabilisierung eine dünne Polyethylen­-Platte ein. Hier fiel ihm auf, dass er Gurtband zur Befestigung der Funkstre­cken an der Außenseite vergessen hatte. Die Behelfslösung bestand aus einer Cordura­-Röhre, in die er kleine Stücke Polyethylen einnähte. „Die sind so flexibel und gleichzeitig stabil genug, dass man leicht mit einer Hand einen Sender am Gürtelclip hineinschieben und herausziehen kann“ be­richtet Golenko. So wurde aus der anfänglichen Behelfslö­sung sogar ein noch besseres Ergebnis.

In alle Seitenwände, Boden und Deckel der Taschen kamen ebenfalls Polyethylen-­Platten. Über die Seitentaschen ist Zugriff auf die Anschlüsse des Sonosax möglich. Die Innen­räume wurden mit nicht­elastischem, grauem Netzmaterial verkleidet. Das gab etwas mehr Polsterung und eine erste Lage zur Wärmeableitung. Doch nach der Fertigstellung die­ses Schritts mit allen starren Platten und festen Materialien traf Golenko auf ein Problem. Ab hier war ein Einspannen der Tasche in die Nähmaschine nicht mehr möglich. Die Maschine eines Schuhmachers half auch nicht weiter – zu ungewöhnlich waren Form und Größe der Tasche. Doch der Handwerker machte die letzten Nähte einfach per Hand. Nach dem Hauptkorpus der Tasche fertigten Golenko und seine Schwiegermutter auf gewohnte Weise die Außenta­schen, den Schlauch vorne zur Befestigung der Sender so­ wie die Klettbefestigung des Lockit­Masters. Dieser ist wie­ derum in einer transparenten, wasserdichten Plastiktasche verstaut, um ihn jederzeit prüfen und bedienen zu können.

Transport

Durch die Eigenkonstruktion war es Golenko möglich, die Maße der Tasche so zu kontrollieren, dass sie quer in ein Peli Case Air 1535 passt. Das Case hat perfekte Maße für das Handgepäck in Flugzeugen und kann noch weiteres Equipment wie Mikrofonkörbe und Windschutze, die Audio­root­e-Smart­Akkus und Kabel aufnehmen. „So habe ich fast alles direkt an einem Ort“, sagt Felix Golenko. Allein mit diesem Setup hat er alles wasserdicht in Handgepäckgröße dabei und falls das aufgegebene Fluggepäck einen anderen Weg nimmt, steht er nicht ohne Technik da. „Ich besorge mir lieber vor Ort neue Unterhosen, als ein Tonaufnahme­gerät“, sagt Golenko.

Anfang April brachen Dokumentarfilmer Felix Golenko und DoP Jan Robin Weiland für erste Dreharbeiten nach Fidschi auf. Es schließen sich weitere Dreharbeiten auf der Inselgrup­pe Vanuatu und schließlich die UN-­Vollversammlung in New York City an. Insgesamt plant das kleine Team, rund sechs Monate unterwegs zu sein. Nach ihrer Rückkehr werden wir berichten, wie die Dreharbeiten gelaufen sind. [15120]