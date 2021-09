Drei Fragen an … Melanie Mollenhauer

Seit ich vor zwei Jahren die Ausbildung zur Mediengestal­terin Bild und Ton abgeschlossen habe, bin ich als Kamera­assistentin und Editorin im ZDF­Landesstudio Thüringen tätig. Da ich in den drei Schwerpunkten Kamera, Ton und Schnitt ausgebildet wurde, konnte ich mir so weiterhin die Arbeit in allen Bereichen erhalten. Für mich gehören alle Bereiche eng zusammen und die Vielseitigkeit ist es, die meinen Job so lebendig macht.

Mein Arbeitsalltag ist deshalb wenig vorhersehbar und meis­tens spontan. Ein großer Vorteil dieser flexiblen Ausbildung ist, dass ich in der Produktion dort eingesetzt werden kann, wo ich gebraucht werde. Mal bin ich als Kameraassistentin auf einem Dreh unterwegs, bereite das Kameraequipment vor oder übernehme die zweite Kamera. Vor Ort kümmere ich mich vor allem um den Ton: mikrofonieren, Ton angeln und mischen. Dann gibt es wiederum Tage, die ich im Schnitt verbringe und in Zusammenarbeit mit der Redaktion an Bei­trägen für das ZDF­Programm arbeite. Im ZDF schneiden wir mit AVID, durch die Ausbildung habe ich aber auch Kennt­nisse in Adobe Premiere Pro und nutze dieses privat.

Als Landesstudio dreht sich bei uns alles um die Bericht­ erstattung aus Thüringen. Manchmal geht es von 0 auf 100, man muss sofort einsatzbereit sein, weil ein Ereignis statt­gefunden hat, das unbedingt in die Nachrichten gehört. Von Politik über Wirtschaft bis Kultur produzieren wir Bei­träge mit einem breiten Themenfeld. Das kann sowohl ein Interview mit dem Thüringer Ministerpräsidenten sein als auch eine Reportage über das Wandern im Thüringer Wald. Wir drehen regelmäßig für Magazin­Formate, Nachrichten und Live­Aufzeichnungen. Dabei arbeiten wir mit verschie­denster Technik, wie zum Beispiel einer LiveU oder einem Copter. Das ist immer wieder herausfordernd und span­nend zugleich. Als sogenannte Multitechnikerin in einem Landesstudio hat man im ZDF auch die Möglichkeit, für die Berichterstattung im Ausland eingesetzt zu werden. In den Auslandstudios in Brüssel und Rom habe ich so bereits für einige Wochen mitgearbeitet.