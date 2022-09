Die Ebene des Unausgesprochenen

Und auf der anderen Seite liebe ich Komödien wie „Kung Fu Hustle“ oder „Shaun of the Dead“ oder auch „Scott Pilgrim vs. the World“, die fantasievoll und mit so vielen liebevollen Details erzählen und mit Zitaten jonglieren. Ich denke, diese Freude am filmischen Erzählen begeistert mich dann immer wieder. Und natürlich gehört dazu auch „Blade Runner 2049“, der einfach ein visuelles Meisterwerk ist und wo jedes Bild nicht nur schön komponiert ist, sondern auch eine erzählerische Kraft und Haltung hat, die sich von der ersten bis zur letzten Einstellung trägt, ohne die Handlung zu überlagern.

Was sind die Herausforderungen eines Genrestoffes, wie „Im Nachtlicht“, gegenüber einem anderen szenischen Projekt?

Die Herausforderung liegt in der Kombination aus Geschichte und atmosphärischem Erzählen. Es gibt neben den konkreten Handlungen und Dialogen eine Ebene des Unausgesprochenen und Symbolischen, was genauso gut gesetzt und erzählt werden muss wie ein Dialog! Es sind visualisierte Gefühle und Themen wie Ängste und Macht, die einen Ausdruck brauchen, ohne dass man alles immer benennt. Dafür die passenden Bilder und Szenen zu finden, ist eine große und natürlich auch schöne Herausforderung.