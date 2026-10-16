Produzentin aus Teningen

In unserer Ausgabe 5.2021 gingen die Drei Fragen an Alexandra Beinert, Produzentin, Regisseurin und Aufnahmeleiterin aus Teningen. Sie verriet uns, warum sie vom Live-Schnitt fasziniert ist und was genau sie beim Pole-Sport trainiert.

1. Was ist dein Arbeitsschwerpunkt?

MIn unserem Familienbetrieb sind die Stellen nicht so klar umrissen wie bei einer Fernseh-Produktion. Meine Tätigkeit besteht in unterschiedlicher Gewichtung aus dem Job einer Produzentin, Regisseurin, Redakteurin und Aufnahmeleitung. Natürlich habe ich als Geschäftsführerin auch mit nicht-operativer Arbeit wie Kundenbetreuung und Vertrieb zu tun. Meine Faszination ist und bleibt aber das „Live-Sein“. Wann immer ich es mir einrichten kann, findet ihr mich daher auch heute noch am Bildmischer. Beim Liveschnitt kommt es drauf an, Personen lesen zu können, Rhythmus zu haben und ein gutes Gefühl für sein Team zu entwickeln. Der Live-Schnitt verzeiht keine Fehler: Live ist eben live und das gibt dem Ganzen eine gute Portion Adrenalin. Das Fokussieren auf den richtigen Moment für den Cut oder das strategische Komponieren einer Stimmung aus Schnittfolgen hat mich bereits im Alter von 15 Jahren gereizt und tut es heute noch. Mein Schwerpunkt aber ist es, für einen reibungslosen Ablauf der Produktion zu sorgen. Im Mittelpunkt steht dabei die Kundenzufriedenheit. Dazu gehört es manchmal auch, die Zügel anzuziehen und aufs Gas zu drücken, damit Drehpläne eingehalten werden. Den Boden der Tatsachen, besser gesagt den Boden des Budgets mit den Luftschlössern der Möglichkeiten zu vereinbaren, gehört genauso dazu wie für gute Stimmung zu sorgen.

Leicht soll es wirken, aber dahinter steckt in der Tat aber viel Arbeit – Kopfarbeit, Erfahrung und Kommunikation. Ich bin mit dieser Arbeit aufgewachsen: Meine Eltern haben uns schon als Kinder zu Drehs mitgenommen. Als Jugendliche verantworteten wir dann bei Events auch hin und wieder den Posten des Bildoperators. Ihr Geschäft habe ich nach ein paar Umwegen über Studium, Auslandsaufenthalten dann übernommen.