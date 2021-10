Lebenszeichen für die Branche

Die Internationale Fachmesse für Cine Equipment und Technologie cinec ist vom Herbst auf den April 2022 verschoben worden. Was waren die Gründe dafür?

Wir haben die cinec von Ende Oktober auf den Zeitraum vom 8. bis zum 10. April mit Blick auf die anhaltende Pandemie und die daraus resultierenden Probleme im internationalen Reiseverkehr verschoben. Besonders die internationalen Aussteller und die Besucher aus dem Ausland waren noch sehr skeptisch, was den ursprünglichen Termin Ende Oktober anging. Das sieht man ja beispielsweise auch daran, dass die NAB in Las Vegas, die ebenfalls im Oktober stattfinden sollte, vor kurzem komplett abgesagt wurde. Die Bereitschaft zu reisen ist derzeit einfach noch zu gering, obwohl hier schon Lockerungen in Aussicht oder schon in Kraft sind. Aber im Moment tun sich Besucher aus Übersee noch schwer, nach Europa zu reisen und umgekehrt. Die Reisebereitschaft wird sicher in der Folge von gelockerten Reisebeschränkungen steigen, aber das passiert nicht von heute auf morgen. Deshalb haben wir nach Rücksprache mit den Kooperationspartnern und Ausstellern den Termin verschoben.

Wie bedeutend sind denn die internationalen Aussteller und Besucher für die cinec?

Ungefähr die Hälfte unserer Aussteller und Besucher kommen aus dem Ausland. Es war für unsere Aussteller immer ein wichtiger Faktor, dass die cinec keine rein Münchner, bayrische oder deutsche Veranstaltung ist, sondern eine internationale Fachmesse mit internationalen Besuchern. An einem der ursprünglich vorgesehenen Messetage, dem 29. Oktober, findet nun die cineConference statt. Was ist dort geplant?

Die cineConference findet im Rahmen der Münchner Medientage statt. Geplant sind zwei hochkarätig besetzte Panels. Ein Live-Panel wird vor Ort auf einer der Bühnen der Münchner Medientage mit führenden Vertretern der bayrischen Filmtechnik-Branche stattfinden. Wir können dort den ARRI-Vorstand Markus Zeiler, Anna Piffl, die Geschäftsführerin von P + S Technik und Prof. Peter Slansky von der HFF München begrüßen und wollen gemeinsam erörtern, wie die Gegenwart und die Zukunft der Filmtechnik- und Medienstandorte München und Bayern aussieht beziehungsweise aussehen könnte. Die Staatsministerin für Digitales Judith Gerlach konnten wir für eine Keynote gewinnen. Das zweite Panel findet digital statt, hier wird es unter anderem darum gehen, welche Bedeutung Objektive für den „Charakter“ von Bewegtbildern haben und darum, in welche Richtungen die Objektivhersteller bei aktuellen Entwicklungen gerade denken. Dabei sein werden Thorsten Meywald als Vertreter von ARRI, Carey Duffy ist für Cooke Optics dabei, außerdem nehmen Arne Stadler von Canon, Christophe Casenave von ZEISS und Gerhard Baier von P+S Technik teil.