IBC 2024: Teradek kündigt drahtlose Objektivsteuerung an

Teradek meldet auf der IBC 2024 die Entwicklung der neuen drahtlosen Objektivsteuerung CTRL.5, die mit dem proprietären Software-Toolkit CTRL.OS arbeitet.

Teradek sieht das neue Handset CTRL.5 als Herzstück des drahtlosen Objektivsteuerungssystems Teradek RT. Es kombiniert ein ultrahelles Fünf-Zoll-SmallHD-Display mit CTRL.OS, einer speziell angepassten Version des Software-Toolkits PageOS von SmallHD, das speziell für Kameraassistenten und Focus-Puller entwickelt wurde. Ein neues Objektiv-Mapping-Tool ermöglicht es, Objektive anzulegen und vorgedruckten Fokusringen zuzuordnen, was schnelle Änderungen am Set ermöglicht. Über den Touchscreen oder eine der elf programmierbaren Benutzertasten kann man rasch auf gespeicherte Konfigurationen zugreifen.

Zu den Hardware-Funktionen gehören ein vom Benutzer einstellbarer Friktionsknopf, austauschbare kundenspezifische Griffe, sowie störungsresistente FHSS 2,4-GHz-Funkübertragung, WiFi und Bluetooth-Konnektivität. Wie bei den früheren RT-Handsets ermöglicht ein 5-Pin-USB-Anschluss SmallHD-Overlays, so dass die Fock Puller ihren Blick nie vom Monitor nehmen müssen. Die Touchscreen-Benutzeroberfläche nutzt die Leistungsfähigkeit von CTRL.OS und macht das CTRL.5 zum ersten FIZ-Handgerät auf dem Markt mit eigenem Betriebssystem. Dabei lässt sich eine Vielzahl von Funktionen anpassen, darunter digitale Markierungen, automatische Berechnungen, Fokusskalierung, Anpassung der Zeigerfarbe, Achsensperre/-entriegelung, Auswahl metrischer/imperialer Einheiten über vormarkierte Ringe und Unterstützung von Entfernungsmessern anderer Hersteller.

Zukünftige Integrationen umfassen unter anderem die WiFi-Kamerasteuerung für RED Kameras sowie erweiterte Anpassungen von Entfernungsmesser-Systemen anderer Hersteller. CTRL.5 ist vollständig kompatibel mit dem gesamten Teradek RT Lens Control Ecosystem.Es lässt sich nahtlos mit dem MDR.S-Empfänger, dem erweiterbaren MDR.X-Empfänger, dem TOF.1-Entfernungsmesser und den MOTR.S- und MOTR.S MAX-Objektivmotoren integrieren. Darüber hinaus funktioniert CTRL.5 auch mit älteren RT-Empfängern und -Motoren. CTRL.5 bietet eine Vielzahl von Zubehör, das separat erhältlich ist. Dazu gehören der neue Bolt-On Monitor Hinge Cube, der Kickstand, der Nackenriemen, der Handriemen und der Handgriff.

„CTRL.5 vereint alles, was die Benutzer an CTRL.3 schätzen, in einem noch fortschrittlicheren Handgerät, das mit anpassbaren Tasten und dem bewährten Toolkit für die Benutzeroberfläche ausgestattet ist“, so Colin McDonald, Teradek Cine Product Manager. „Unsere Ingenieure haben sich mehr als nur Mühe gegeben, um das Gerät leistungsfähig, langlebig, anpassbar und zukunftssicher zu machen, damit es die sich ständig ändernden täglichen Herausforderungen eines jeden Focus Pullers meistert.“