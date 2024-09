IBC 2024: Atomos bringt Updates für Ninja Phone und Shinobi II

Atomos kündigt auf der IBC 2024 Updates für Ninja Phone und Shinobi II an. Die Funkionalität von Ninja Phone wird unter anderem um 4K und 4K DCI Apple ProRes-Aufnahme, Monitoring sowie 10-Bit H.265-Streaming und -Wiedergabe erweitert. Der Monitor Shinobi II erhält einen Touch-Autofokus sowie Foto- und Videosteuerung für Sony-, Canon-, Panasonic-, Fujifilm- und Nikon-Kameras.

Mit einem kommenden kostenlosen Firmware-Update, können alle Ninja Phone Nutzer 4Kp 24/25/30 und 4K DCI 24/25/30 aufnehmen und wiedergeben.”Ninja Phone kann jetzt 4K 10-bit ProRes und H.265 aufnehmen und gleichzeitig Inhalte in 4K streamen”, so Atomos-CEO Jeromy Young. „Kein anderes Produkt kann dies leisten. Und denken Sie daran, dieses Update ist für alle bestehenden und neuen Nutzer kostenlos.” Zudem unterstützt Ninja Phone jetzt nicht nur iPhones, sondern auch das iPad Pro von Apple. Eine optionale Erweiterungshalterung für Ninja Phone kann an den 11-Zoll- und 13-Zoll-iPad-Modellen angebracht werden und verwandelt diese in hochmoderne P3-Referenzmonitore mit einer Helligkeit von 1600nit für die Kamera. Ninja Phone ist ab sofort für 399 US-Dollar zu haben.

Die neuen Funktionen für den Monitor Shinobi II umfassen Touch-Autofokus und Fokus-Motivverfolgung auf dem Monitor sowohl im Foto- als auch im Videokameramodus. Zu den ersten ersten unterstützten Kameramodelle gehören Sony A7 MkIV, Canon R6 MkII, Panasonic S5 II und Fujifilm GFX100 II. Auch Nikon-Kameras werden nun im Foto- und Videomodus unterstützt, Autofokus und Fokus-Motivverfolgung sollen in zukünftigen Updates folgen. Das Update ist für alle bestehenden Benutzer kostenlos.

„Shinobi II ist seit der Markteinführung Ende Juli ein riesiger Erfolg und es war eine Herausforderung, mit der steigenden Nachfrage Schritt zu halten“, so CEO Young. „Die Fotokontrolle und der Touch-Autofokus waren Top-Wünsche, und wir haben uns sofort an die Arbeit gemacht. Dass wir die beliebtesten Modelle von sechs Herstellern so schnell unterstützen können, ist eine enorme Leistung.“