IBC 2024: AJA kündigt neue OG-ColorBox an und veröffentlicht ColorBox v3.0 Update

AJA zeigt auf der IBC 2024 die OG-ColorBox, ein neues Gerät, das AJAs bewährtes ColorBox-Farbmanagement- und Konvertierungs-Toolset und eine intuitive Web-UI in einem openGear-Formfaktor vereint. Außerdem veröffentlichte das Unternehmen das Update v3.0 für ColorBox.

OG-ColorBox bietet eine extrem niedrige Latenz, 4K/UltraHD High Dynamic Range Wide Color Gamut Videoverarbeitung, umfangreiche HDR/WCG-Konvertierungsoptionen, Farbkorrektur und benutzerdefinierte LUT-Verarbeitung für Live-Produktionen. Diese Funktionen sollen laut AJA die Gewissheit bieten , nahezu alle Farbanforderungen für Live-Produktionen von der Farbkorrektur von Spezialkameras über die Verarbeitung von Kamera-Logs bis hin zur Umwandlung von SDR in/aus HDR in Echtzeit erfüllen zu können.

„Die visuelle Messlatte für Live-Produktionen wird immer höher, vor allem, da HDR und filmische Workflows im Live-Event-Bereich immer häufiger eingesetzt werden“, so Nick Rashby, Präsident von AJA. „Die Produktion und Bereitstellung von Inhalten in fortgeschrittenen Formaten für das Publikum bringt jedoch Herausforderungen mit sich, die eine größere Pipeline-Flexibilität für Look-Management und Farbtransformationen erfordern. OG-ColorBox bietet ein ganzes Arsenal von Werkzeugen, um diese Probleme zu lösen, indem es die unglaublichen, praxiserprobten Funktionen unserer preisgekrönten ColorBox in den hochdichten, dem Industriestandard entsprechenden openGear-Formfaktor integriert. Sie unterstützt mehrere Farb- und Look-Management-Ansätze und ermöglicht die Konvertierung zwischen SDR und HDR für Single-Master-HDR-Workflows, Konvertierungen, die eine Echtzeitverarbeitung mit benutzerdefinierten LUTs erfordern, und vieles mehr – und das alles mit einer beispiellos niedrigen Latenz.“

Thema Latenz: Sie beträgt weniger als einer halben Videozeile. Dabei unterstützt OG-ColorBox 4K/UHD HDR-Workflows bis zu 4:2:2 10-bit 60p mit 12G-SDI-Konnektivität. Die integrierte HDR/WCG-Konvertierung, einschließlich benutzerdefinierter LUT-Verarbeitung und Standard-Farbkorrektur-Tools – bietet eine Fülle von Farboptionen, während die UltraHD-zu-1080p-Downkonvertierung zusätzliche Verarbeitung in einem einzigen Schritt ermöglicht. Durch die Integration mit Fernbedienungspanels von Drittanbietern, wie den AJA-Partnern Cyanview und Skaarhoj können mehrere ColorBox-Farbkorrektoren gleichzeitig gesteuert werden.

OG-ColorBox soll im Oktober 2024 für 1.995 US-Dollar erhältlich sein.