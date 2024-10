IBC 2024: Das waren die Highlights (1)

Kameras und Objektive

Seit dem Abschluss der IBC 2024 sind nun schon einige Tage ins Land gegangen und wahrscheinlich haben sich die meisten von den aufregenden Messetagen, den zahlreichen Meetings, ansteckenden Krankheiten und nicht zuletzt den Standpartys erholt – ein idealer Moment, um die wichtigsten in Amsterdam vorgestellten Neuheiten Revue passieren zu lassen. Wir starten unseren Rückblick mit den Entwicklungen im Bereich Kameras und Objektive.

Insgesamt kamen laut IBC 45.085 Besucher im RAI Amsterdam zusammen, das waren 2.000 Besucher mehr als im Vorjahr. Auch die Ausstellungsfläche wuchs auf 46.000 Quadratmeter und übertraf somit die 44.500 Quadratmeter des Vorjahres. Dies sind also nun zusammengefasst die Neuheiten der IBC 2024 bei Kameras und Objektiven, in der Reihenfolge, wie wir sie bei unserer Messeberichterstattung online gemeldet haben – an dieser Stelle noch einmal ein herzlicher Dank an Riedel für die freundliche Unterstützung bei unserer Arbeit!