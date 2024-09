IBC 2024: Leitz meldet neue Brennweiten für HUGO-Objektivserie

Zwar stellt Leitz nicht auf der IBC 2024 aus, meldet aber trotzdem zum Messetermin die Erweiterung der HUGO-Objektivreihe um die Brennweiten 66 mm, 75 mm und 90 mm, die, so das Unternehmen, sowohl in der Größe als auch im Design einige Unterschiede aufweisen. Weil unter anderem die maximale Öffnung kleiner ist als bei den bisherigen HUGO-Objektiven, ordnet Leitz die neuen Optiken der neu geschaffenen HUGO-II-Serie zu.

Das Leitz HUGO 66 mm T2.1 Objektiv basiert auf dem legendären ,Spionage-Objektiv‘, das während des Kalten Krieges vom Leica-Objektivdesigner Walter Mandler für die US Navy entwickelt wurde. Ursprünglich für ultra-hochauflösende Aufnahmen und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, wurden Schätzungen zufolge weniger als 200 Exemplare produziert. Durch nur geringfügige Modifikationen an Mandlers ursprünglichem Design fügt sich dieses Objektiv perfekt in die moderne HUGO Serie ein. Trotz des Alters des ursprünglichen Designs sind die Bilder erstaunlich scharf und fügen sich, so Leitz, gut in die der aktuellen HUGO-Objektive mit ihrem Charakter ein.

Die Leitz HUGO 75 mm T2.1 und 90 mm T2.1 Objektive basieren auf den Leica Summicron-M Objektiven. Durch ihre um eine Blendenstufe langsamere Öffnung im Vergleich zu den T1.5 Objektiven sind sie deutlich kürzer und leichter, was sie laut Hersteller zu einer perfekten Ergänzung der restlichen T1.5 Serie mit Brennweiten über 50 mm macht. Leitz ist es nun möglich, komplette Sets von Leitz M 0.8 Objektiven in die HUGO Serie zu integrieren, ohne auf längere Brennweiten verzichten zu müssen. Mit der Ergänzung der HUGO II Serie umfasst die Leitz HUGO Familie nun 13 Brennweiten von 18 mm bis 135 mm. Die Objektive sind mit LPL- oder L-Mounts erhältlich.