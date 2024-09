IBC 2024: Panasonic präsentiert 4K-Multifunktionskameras AW-UB50 und AW-UB10

Panasonic Connect Europe stellt auf der IBC 2024 mit der AW-UB50 und der AW-UB10 zwei 4K-Multifunktionskameras vor. Die neuen Modelle basieren auf der LUMIX Digital-Kameratechnologie und bieten laut Hersteller eine breite Palette an Funktionen, die speziell für professionelle Broadcasting-Systeme und die rasch wachsenden Märkte der Corporate-Videoproduktion sowie TV- und Live-Unterhaltung entwickelt wurden.

Die AW-UB50 ist mit einem Vollformat-MOS-Sensor, die AW-UB10 mit einem MFT-Sensor ausgestattet. Beide Modelle unterstützen alle gängigen IP-Protokolle, wie etwa das Panasonic AW-Steuerungsprotokoll sowie RTP, RTSP, RTMPS, SRT1 und NDI HX212. Die UB50 wurde besonders für cineastische Videoproduktionen optimiert, indem sie durch den größeren Sensor eine geringere Schärfentiefe bietet. Beide Kameras nutzen die Autofokus-Technologie mit Echtzeiterkennung, wodurch Motive automatisch identifiziert und fokussiert werden.

Mit Funktionen wie Dual Native ISO – die UB50 unterstützt V-Log, die UB10 V-LogL – bieten die Kameras die nötige Flexibilität für die individuelle Gestaltung von Videoproduktionen. Die Bedienung vor Ort ist durch das kompakte Gehäuse, das nur 10 cm in Höhe, Breite und Tiefe misst, besonders benutzerfreundlich. Für eine flexible Installation sind die Kameras geeignet für den Einsatz auf engem Raum und sind auch leicht und kompakt genug für einen Gimbal-Einsatz.

Anschlussseitig bieten beide Kameras 3G-SDI, HDMI Typ A, LAN, TC IN/OUT, GENLOCK IN und USB Typ-C. Der LAN-Anschluss unterstützt PoE+ (Power over Ethernet), wodurch Videoübertragung, Steuerung und Stromversorgung über ein einziges Kabel möglich sind, was die Komplexität verringert. Innerhalb von Remote-Kamerasystemen sind die UB50 und UB10 vollständig kompatibel mit dem AK-HRP1010-Bedienpanel von Panasonic und zukünftig auch mit dem AW-RP150GJ-Remote-Kamera-Controller und den Live-Switchern des Unternehmens. Durch die Installation eines Farbprofils, das mit der integrierten Panasonic AW-UE160 4K Kamera kompatibel ist, lassen sich Farben im gemeinsamen Betrieb mit PTZ-Kameras leicht anpassen.