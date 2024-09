IBC 2024: Sony zeigt neue 4K/HD POV-Systemkamera HDC-P50A

Mit der HDC-P50A zeigt Sony auf der IBC 2024 eine kompakte und leichte POV-Systemkamera mit einem 2/3-Zoll-3-Chip-4K-Bildsensor. Sie kann problemlos in die SDI-Produktionsinfrastruktur eingebunden werden und unterstützt zusätzlich IP-Übertragung über SMPTE ST 2110.

Die neue HDC-P50A von Sony ist eine kompakte, leichte Systemkamera mit 2/3-Zoll-3-Chip-4K-CMOS-Sensor, die sich laut Hersteller ideal für Sport- und andere Live-Anwendungen eignet. Sie ist kompatibel mit High Frame Rate Aufnahmen und integriert sich nahtlos in bestehende SDI-Produktionsinfrastrukturen. Außerdem verfügt sie über einen direkten IP-Ausgang zur Einbindung in ST.2110-Produktionen. Die HDC-P50A übernimmt sämtliche Funktionen und die Leistung der bestehenden Sony HDC-P50 Kamera, erweitert diese jedoch um IP-Übertragungsfunktionen nach SMPTE ST 2110. Ihre robuste Bauweise ermöglicht die zentrale Überwachung und Fernsteuerung durch den Anschluss an Steuerungseinheiten wie den CNA-2 Netzwerkadapter. Optional kann auch die variable ND-Filtereinheit HKC-VND50 eingesetzt werden.

„Wir beobachten eine steigende Nachfrage nach hochwertiger Videoproduktion bei Veranstaltungen wie Sport und Live-Performances sowie einen wachsenden Bedarf an Automatisierung und IP-Kompatibilität in der Live-Produktion“, erklärt Norbert Paquet, Head of Live Production bei Sony Europe BV. „Mit der Einführung dieser Kamera möchte Sony die immer vielfältigeren Anforderungen der Videoproduktionsbranche erfüllen.“

Die HDC-P50A unterstützt IP-Übertragungen mit der Lizenz HZC-SFP5A über SMPTE ST 2110 und ist mit AMWA NMOS kompatibel. Sie ermöglicht eine direkte IP-Ausgabe ohne zusätzliche Hardware und unterstützt IP Tally. Durch den Anschluss an IP-Kamera-Erweiterungsadapter oder Kamerasteuerungseinheiten können auch High Frame Rate Aufnahmen realisiert werden.

Dank ihrer kompakten und leichten Bauweise eignet sich die HDC-P50A laut Sony für vielfältige Anwendungen wie Luftaufnahmen oder schwer zugängliche Orte. Sie ermöglicht Zeitlupenaufnahmen mit bis zu 4-facher Geschwindigkeit in 4K und bis zu 8-facher Geschwindigkeit in HD. Dabei erlaubt die Kompatibilität der HDC-P50A mit den Serien HDC-5000 und HDC-3000 eine einfache Integration in bestehende Systeme.