IBC 2024: Sony verbessert Line-up mit neuen 4K TRIMASTER HX-Referenzmonitoren

Sony erweitert sein Broadcast-Portfolio um zwei 16,5-Zoll 4K TRIMASTER HX Referenzmonitore, den BVM-HX1710 und BVM-HX1710N, die für den Einsatz bei Live-Produktionen sowie für kritische Bildbetrachtungs- und Evaluierungsanwendungen konzipiert sind.

Die Monitore kombinieren eine echte Schwarzwiedergabe mit hohem Dynamikbereich und einer Spitzenleuchtdichte von 3.000 nits. Besonders hervorzuheben ist die SMPTE 2110 IP-Unterstützung des BVM-HX1710N, die zur Networked Live-Kompatibilität von Sony beiträgt. Beide Modelle verfügen über SDI- und HDMI-Schnittstellen und verwenden die neueste Dual-Cell-Technologie, die vom Flaggschiff BVM-HX3110 übernommen wurde. Ihre präzise Farbwiedergabe, tiefen Schwarztöne, der hohe Dynamikbereich und der große Betrachtungswinkel sorgen für höchste Bildqualität.

„Unsere neuesten Monitore bauen auf dem Durchbruch auf, der mit dem jüngsten Color Grading Monitor von Sony, dem BVM-HX3110, erzielt wurde“, sagt Claire Lam, Marketing Manager bei Sony Europe. Sie betont, dass die neuen Modelle problemlos mit größeren Monitorsystemen kombinierbar sind und ein einheitliches Benutzererlebnis sowie eine intuitive Menüstruktur bieten. Speziell für Live-Produktionen entwickelt, bieten sie umfassende Überwachungslösungen in einer Standardhöhe von 6 HE, perfekt für die Rackmontage in Ü-Wagen und Studios.

Die Monitore sind mit integrierten Echtzeit-Scopes, Mehrbildschirmmodi sowie tetraedrischer LUT-Verarbeitung ausgestattet. Zudem können sie mit verschiedenen optionalen Lizenzen erweitert werden, wie etwa der schnellen Reaktions-Lizenz (BVML-F10), der HDR-SDR-Konvertierungsausgangs-Lizenz (BVML-H10) und der 3D-LUT-Ausgabe-Lizenz (BVML-T10). Speziell für den BVM-HX1710N sind zusätzliche Lizenzen wie der JPEG XS-Decoder (BVML-JD10) und SNMP (BVML-SN10) erhältlich.

Zusätzlich wird im Herbst 2024 die neue Kontrolleinheit BVMK-R10 erwartet, die mit beleuchteten Tasten und einem kleinen Menübildschirm ausgestattet ist, um den Einsatz in Ü-Wagen und Studios zu erleichtern. Für den Sommer 2025 sind zudem ein neues Stativ-Kit, eine Schutzplatte, Montagehalterungen und ein Verlängerungskabel geplant, die eine nahtlose Integration mit den neuesten Monitoren ermöglichen. Die Markteinführung der Monitore BVM-HX1710 und BVM-HX1710N ist für den Sommer 2025 geplant.