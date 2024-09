IBC 2024: Riedel erweitert sein Portfolio an Network Stream Adaptern

Riedel hat seine Network Stream Adapter Serie um zwei neue Modelle erweitert: den NSA-003A und den NSA-006A. Diese neuen Interfaces sollen laut Hersteller IP-basierte Audio- und Intercom-Workflows revolutionieren und ermöglichen in den Bereichen Broadcast, Live-Events und Studioarbeit Flexibilität und Zuverlässigkeit ermöglichen.

Der NSA-006A wurde speziell für anspruchsvolle Audio-Umgebungen entwickelt. Er bietet Universal Inputs (Mikrofon, Line und AES3) sowie Outputs (Line und AES3) und gewährleistet eine hohe Flexibilität durch physische Steckererkennung und automatische Eingangsumstellung. Zu den weiteren Features zählen eine USB-Stereo-Audioschnittstelle, ein Kopfhörerausgang mit Lautstärkeregler und LED-Balken sowie drei GPIOs. „NSA-006A ist vollgepackt mit innovativen Features“, sagt Roger Heiniger, Senior Product Manager Audio bei Riedel Communications. Besonders herausgestellt wird der leistungsfähige Mikrofonvorverstärker mit einem Dynamikumfang von 156 dB, der manuelle Pegelanpassungen überflüssig macht.

Der NSA-003A ist ein vielseitiger 2-Draht-Adapter für analoge Intercom-Systeme und ermöglicht die Anbindung von bis zu vier analogen Partylines an digitale/IP-basierte Systeme wie Artist und Bolero. Neben der USB-Stereo-Audioschnittstelle verfügt er über drei GPIOs und automatische Echounterdrückung, was ihn laut Riedel besonders für Produktionsumgebungen geeignet macht, in denen Zuverlässigkeit und Flexibilität gefordert sind.

Beide Modelle unterstützen offene Standards wie AES67, SMPTE 2110-30/31 und NMOS IS-04 bis IS-08 und bieten duale PoE- und SMPTE 2022-7-Redundanz. Sie sind für lüfterlosen Betrieb bis 30 °C konzipiert, besitzen jedoch einen temperaturgesteuerten Lüfter für höhere Temperaturen bis 55 °C. Mit ihrer kompakten 1 RU 1/3-Rack-Größe bieten sie vielseitige Montagemöglichkeiten, darunter Desktop-, Wand-, Rack- und VESA-Montage.