IBC 2024: MoovIT zeigt Helmut4, helmut.cloud und Vulcano

Das Kölner Unternehmen MoovIT nutzt die IBC 2024, um gleich ein ganzes Bündel an Neuentwicklungen zu präsentieren. Dazu gehören die Plattform Helmut.cloud, die neue Version des Produktmanagementsystems Helmut4 sowie das Grafik-Automatisierungstool Vulcano.

Erstmals in Europa wird die innovative Plattform helmut.cloud vorgestellt, die der Medienindustrie unbegrenzte Möglichkeiten zur Gestaltung und Steuerung von Workflows bieten soll. Mit helmut.cloud verfolgt MoovIT die bewährte Strategie, Arbeitsprozesse offen und flexibel zu halten und die einfache Integration von Drittsystemen sowie die größtmögliche Unabhängigkeit der Anwender zu gewährleisten. Die Plattform erlaubt es Nutzern in der Videoproduktion, maßgeschneiderte Workflows nach individuellen Berechtigungen, Anforderungen und Kapazitäten zu gestalten.

Das bekannte Helmut4 Projektmanagementsystem für Adobe Premiere und After Effects wurde um neue Funktionen erweitert. Es bietet nun eine Avid Pro Tools-Integration für eine verbesserte Audionachbearbeitung und eine Avid iNews-Integration für Newsroom-Anwendungen. Eine neue Asset-Search Funktion in Cosmo übernimmt Aufgaben, die sonst ein PAM erfordern würden. Diese Verbesserungen machen Helmut4 zu einer flexiblen Lösung im dynamischen Videoproduktionsumfeld, die auch Social Media- und KI-Funktionen von Drittanbietern einbindet.

Eine weitere Neuentwicklung von MoovIT ist das Review and Approval-Tool RevApp. Dieses Tool wurde in enger Zusammenarbeit mit Kunden entwickelt und kann auch on premise betrieben werden, was für viele Anwender sicherheitsrelevant ist. RevApp ist sowohl als eigenständiges Tool als auch in Kombination mit Helmut4 verfügbar und vereinfacht den Freigabeprozess von Videoinhalten beträchtlich.

Zusätzlich stellt MoovIT das Graphikautomatisierungs-Tool Vulcano und die Videolokalisierungs-Lösung TitleTool vor. Vulcano optimiert die Zusammenarbeit von Redakteuren, Grafikern und Editoren, während TitleTool die schnelle Anpassung von Videoinhalten für die globale Kommunikation unterstützt. Beide Produkte fördern effiziente Arbeitsabläufe und die Zusammenarbeit in Medienproduktionen sowie in der Industrie.