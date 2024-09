IBC 2024: INFiLED führt STUDIO-LED-Serie vor

INFiLED, nach eigener Einschätzung weltweit führender Hersteller von High-End-LED-Display-Lösungen, zeigt auf der IBC 2024 unter anderem seine STUDIO-LED-Baureihe.

Die STUDIO-Serie von INFiLED wurde, so das Unternehmen, speziell für die Film- und Fernsehbranche entwickelt und zeichnet sich durch ein modulares System aus, das die Kompatibilität zwischen verschiedenen Produktmodellen ermöglicht, um so jeweils spezifische Produktionsanforderungen zu erfüllen. Die Module können an der Decke (STUDIO AR Serie), im Hintergrund (DBmk2 & STUDIO Xmk2 Serie) und am Boden (STUDIO DFII) positioniert werden. Dabei bietet die STUDIO-Serie außergewöhnlichen Kontrast, Helligkeit und Farbgenauigkeit für Extended Reality und virtuelle Produktionsanwendungen.

Die STUDIO DBmk2- und STUDIO Xmk2-Serien verfügen über die CBSF-Technologie (Colour & Brightness Shift Free), die Farbverschiebungen und ungleichmäßige Helligkeit eliminiert und so die lebendige und präzise Farbwiedergabe ermöglicht, die in High-End-Broadcast-Umgebungen nötig ist. Mit INFiLEDs eigenem M2-LED-Gehäuse stelle die CBSF-Technologie, so das Unternehmen, einen bedeutenden Sprung in der LED-Technologie für xR und VP dar.