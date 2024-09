IBC 2024: Genelec stellt UNIO Personal Reference Monitoring Solution vor

Genelec präsentiert auf der IBC 2024 seine neue UNIO Personal Reference Monitoring Solution. Die Systemlösung besteht aus dem 9320A SAM Reference Controller, dem Referenzmessmikrofon und dem neuen 8550A Professional Reference Kopfhörern, die gemeinsam eine noch nahtlosere Brücke zwischen professionellen Lautsprechern im Raum und persönlichem Kopfhörer-Monitoring schlagen sollen.

Mit den zusätzlichen Kopfhörer-Kalibrierungsfunktionen der Genelec GLM-Software und der optionalen binauralen Kopfhörer-Monitoring-Technologie Aural ID V2.0 können Anwender das persönlichste und wahrhaftigste Kopfhörer-Monitoring-Erlebnis aller Zeiten genießen.Das UNIO-Ökosystem, vereint die Leistungsfähigkeit der Genelec Smart Active Monitors, der GLM-Kalibrierungssoftware und der persönlichen Kopfhörertechnologie Aural ID, die alle unter der taktilen Hardwarekontrolle des 9320A-Controllers stehen und über das MyGenelec-Konto des Benutzers verwaltet werden. Durch die Kombination eines kalibrierten Smart Active Monitoring-Systems und professioneller Kopfhörer mit Aural ID kann der Benutzer Mischungen genießen, die zuverlässig zwischen Monitoren und Kopfhörern übertragen werden, um einen reibungslosen, unterbrechungsfreien Arbeitsablauf zu gewährleisten.

Jetzt hat Genelec die Messlatte mit der Einführung des 8550A Professional Reference Headphones deutlich höher gelegt. Dank seines innovativen aktiven Designs passt sich der Kopfhörerausgang des 9320A-Controllers an eine individuelle 8550A-Kopfhörer-Werkskalibrierung an und sorgt so für eine präzise Auflösung der einzigartig optimierten UNIO Personal Reference Monitoring Solution. Dieses aktive Prinzip, bei dem der 8550A-Kopfhörer zur exakten Kalibrierung der Kopfhörerstufe des 9320A verwendet wird, ermöglicht eine außergewöhnliche Linearität, akustische Präzision und einen neutralen Klangcharakter – und spiegelt die Art von maßgeschneiderter Präzision wider, die Genelec Smart Active Monitore für die Abhörumgebung mit Lautsprechern im Raum bieten.

Der geschlossene 8550A bietet außergewöhnliche Schallisolierung und Komfort für alle Kopf- und Ohrgrößen mit einem langlebigen, anpassbaren Design und austauschbaren Bauteilen für eine nachhaltige Produktlebensdauer. Das Design des 8550A mit 40-mm-Wandlern und Neodym-Magneten bietet einen Frequenzgang von 15 Hz bis 20 kHz, eine außergewöhnliche Pegelanpassung und einen beeindruckenden Kurzzeit-SPL von 119 dB über den 9320A-Controller. Der 8550A wird sowohl mit Leder- als auch mit Samtohrpolstern sowie mit geraden und gewendelten Kabeln geliefert.

„Ton-Ingenieure arbeiten heute entweder mobil, ferngesteuert oder vielleicht in akustisch schwierigen Umgebungen“, erklärt Howard Jones, PR-Direktor bei Genelec. Dabei wird der Einsatz von Kopfhörern immer häufiger, entweder als sekundäre Abhörquelle oder wenn man keinen Zugang zu Lautsprechern hat. Mit unserer neuen Lösung für das persönliche Referenzmonitoring haben wir die Möglichkeit geschaffen, zwischen Lautsprechern und Kopfhörern zu wechseln. Diese lassen sich vollständig auf die jeweiligen individuellen körperlichen Eigenschaften zuschneiden, indem sie beispielsweise die Form des Kopfes berücksichtigen. Man kann also nun an beiden Geräten arbeiten, aber sie können sich immer auf das verlassen, was sie hören.“