IBC 2024: Blackmagic Design ergänzt PYXIS mit 5-Zoll-Monitor

Blackmagic Design zeigt auf der IBC 2024 mit dem Blackmagic PYXIS Monitor einen 5″ HDR-Touchscreen mit vollständiger Kamerasteuerung für die Blackmagic PYXIS-Kamera. Der Monitor bietet eine zusätzliche Überwachungs- und Kamerasteuerungsoption, die sich fast überall an der Kamera montieren lässt.

Der Blackmagic PYXIS Monitor ist ein Monitor mit hoher Helligkeit, der speziell nach Anwenderfeedback für die Blackmagic PYXIS Kamera entwickelt wurde. Er ist, so Blackmagic, jedoch mehr als nur ein einfacher externer Monitor, sondern eine leistungsstarke Erweiterung der Kamera mit einem Touchscreen, über den sich alle Funktionen der Kamera steuern lassen. Dank mehrerer Befestigungspunkte lässt er sich als großer Sucher direkt an der Kamera oder an einem Kamerarig anbringen, um die Fokussierung und das Framing zu erleichtern.

Der 5-Zoll-LCD-Touchscreen liefert 1.500 nits und erleichtert so die Bildkontrolle auch bei hellem Sonnenlicht. Zusätzlich steht ein abnehm- und faltbaren Sonnenschutz sowie ein Tally zur Verfügung. Außerdem gibt es drei anpassbare Tasten für den schnellen Zugriff auf Zebra, Fokusassistent oder Falschfarben. Der Monitor wird über ein verschraubbbares USB-C-Kabel mit der Kamera verbunden, über das Video, Strom und Kamerasteuerung laufen.

Der Blackmagic PYXIS Monitor soll im Laufe des Jahres ab 295 US-Dollar weltweit zu haben sein.