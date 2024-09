IBC 2024: ARRI entwickelt SkyPanel S60 Pro

ARRI präsentiert auf der IBC 2024 mit dem SkyPanel S60 Pro die nächste Generation seines Softlights. Das neue Modell erweitert die bekannten Vorteile des SkyPanel S60-C um technische Innovationen, die speziell für aktuelle professionelle Anforderungen entwickelt wurden.

Mit dem SkyPanel S60 Pro setzt ARRI nach eigenen Angaben auf Effizienz und Zuverlässigkeit. Die Leuchte erzeugt eine weiche, gleichmäßige Beleuchtung, die laut Hersteller selbst die anspruchsvollsten Angaben von Film- und Bühnencrews übertrifft. Um die Produktionsabläufe weiter zu optimieren, verfügt es über verbesserte technische Funktionen und digitale Neuerungen. Ein Highlight ist der von ARRI Solutions entwickelte Digital Twin, eine exakte virtuelle Kopie des Scheinwerfers in der Unreal Engine. Diese Innovation ermöglicht eine nahtlose Synchronisation von realen und virtuellen Kamera- und Beleuchtungssystemen in Echtzeit, was die Effizienz in Vorproduktion, am Set und in der Nachbearbeitung deutlich steigert.

Zusätzlich bietet das SkyPanel S60 Pro erweiterte Wartungsoptionen durch die CloudIO-Software von Claypaky. CloudIO ist das erste digitale IoT-Gerät der Branche, das cloudbasierten Service ermöglicht, was besonders für Beleuchtungsprofis und Vermietungen von Vorteil ist. Mit optimierten Diagnosemöglichkeiten, Fernunterstützung und umfassendem Service können Ausfallzeiten und Wartungskosten minimiert werden.

Für mehr Kreativität und Flexibilität am Set ist das SkyPanel S60 Pro mit vier LED-Zonen ausgestattet, die eine präzise Pixelkontrolle ermöglichen. Die RGBW-LED-Licht-Engine bietet eine breite Farbpalette und eine ausgezeichnete Lichtkonsistenz, was eine Anpassung an jeden Stil und die Hervorhebung lebendiger Farben erleichtert. Verbesserte Dimm-Funktionalität sorgt zudem für gleichmäßige, flimmerfreie Lichtsteuerung, selbst bei niedrigen Helligkeitsstufen.

ARRI hat zudem die Ergonomie und Steuerungsmöglichkeiten des Scheinwerfers weiter verbessert. Mit integrierter Stromversorgung, drahtlosem CRMX und Bluetooth sowie Ein- und Ausgängen für DMX und Ethernet ist der S60 Pro einfach zu bedienen und in bestehende Workflows zu integrieren. Die neuen SkyPanels sind vollständig kompatibel mit dem Zubehör des SkyPanel S60-C und basieren auf der bewährten LiOS-Software, die kontinuierliche Updates und neue Features wie die ARRI-ALEXA-Modi unterstützt.

Erhältlich in den Gehäusefarben Blau, Silber und Schwarz, jeweils mit manuellem oder P.O.-Yoke, kann das SkyPanel S60 Pro ab sofort vorbestellt werden. Mit der Markteinführung dieses neuen Modells wird das klassische SkyPanel S60-C aus dem Sortiment genommen.