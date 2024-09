IBC 2024: Aputure stellt STORM 1200x Allround-Licht vor

Mit der Einführung der STORM 1200x auf der IBC 2024 will Aputure einen neuen Maßstab in der Filmbeleuchtung setzen. Die BLAIR Light Engine soll die bisher höchste Qualität von weißem Licht, eine breite CCT-Spanne, eine vollständige +/- Grün-Kontrolle und extrem farbgenaues Dimmen bieten.

Mit der STORM 1200x, dem ersten Licht aus ihrer neuen STORM-Familie, will Aputure die Einschränkungen bisheriger Technologien überwinden. Im Zentrum der Fähigkeiten des 1200x steht die innovative BLAIR Light Engine (Blue/Lime/Amber/Indigo/Red), die ein vollspektrales weißes Licht erzeugt. Alle Emitter tragen zu der breiten CCT-Spanne von 2.500 bis 10.000K bei, was eine feine Abstimmung von Grün und anderen Farben ermöglicht. Im Vergleich zur herkömmlichen Zweifarben-Technologie resultiert dies in einem helleren und qualitativ hochwertigeren weißen Licht.

„Willkommen bei STORM: eine neue Generation von Lichtern, die hochgradig anpassbare Beleuchtung auf nie dagewesenem Niveau erreicht“, freut sich Ted Sim, Mitbegründer und Präsident von Aputure. „Die STORM 1200x ist unsere Einführung in eine Qualität und Reichweite von Weißlicht, die nicht nur heller als aktuelle Standards ist, sondern auch effizienter, angetrieben durch eine revolutionäre Licht-Engine.“ Laut Sim produziert die BLAIR Light Engine exzellentes, reichhaltiges weißes Licht, das durch den Indigo-Emitter echtes Tageslicht imitiert. Kleidung, Haut und andere natürliche Oberflächen reagieren auf dieses Licht auf eine Weise, die herkömmliche LED-Lichter nicht nachbilden können.

Mit dem ProLock Locking Bowens-Bajonettanschluss kann die STORM 1200x verschiedene Lichtmodifikatoren wie Fresnels, weiches Licht oder Projektoren aufnehmen. Seine gut handhabbare Größe, IP65-Wetterschutz und umfassende Konnektivität durch CRMX, DMX und Bluetooth machen die STORM 1200x zu einem Allrounder-Werkzeug am Set. Die BLAIR Light Engine ermöglicht ein hocheffizientes Mischverhältnis der Emitter und erbringt eine ausgeglichene Leistung über den gesamten CCT-Bereich. Dies führt dazu, dass das STORM 1200x bei 3.200K und 5.600K eine ähnliche Helligkeit aufweist.

Die Merkmale der Storm 1200x im Überblick:

CCT-Spanne von 2500-10,000K: Die farbliche Flexibilität der BLAIR Light Engine bietet eine größere CCT-Spanne als herkömmliche Zweifarbbeleuchtungen ohne Einbußen bei der Genauigkeit oder Helligkeit des weißen Lichts.

Erweitere +/- Grün-Kontrolle: Die STORM 1200x bietet als erstes seiner Art eine 100% +/- Grün-Kontrolle mit einem breiteren und feineren Einstellbereich als traditionelle Systeme.

ProLock Locking Bowens-Anschluss: Eine sicherere Klemmkonstruktion ermöglicht das präzise Ausrichten und Befestigen von Lichtmodifikatoren.

Extrem farbgenaues Dimmen: Die Steuerung der Bit-Tiefe wurde verbessert, was eine PWM-Dimmung auf bis zu 0,1% ohne Farbverschiebungen oder Helligkeitsverlust ermöglicht.

IP65-Wetterschutz: Vollständiger IP65-Schutz vor Staub und Wetterbedingungen, sodass das STORM 1200x auch bei Regen verwendet werden kann.

CRMX, DMX und Bluetooth-Konnektivität: Die STORM 1200x bietet alle professionellen Konnektivitätsoptionen für ein modernes Beleuchtungsdesign.

360-Grad-Tilt: Die erweiterte Größe des STORM 1200x-Bügels ermöglicht eine vollständige 360-Grad-Drehung.

Die STORM 1200x kann ab sofort für 2.990 Euro vorbestellt werden, ausgeliefert werden die ersten Einheiten voraussichtlich Mitte Oktober.