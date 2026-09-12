IBC 2026: Godox setzt mit PaletteLab auf Vollspektrum-Licht

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Godox zeigt auf der IBC 2026 seine neue PaletteLab-Plattform für Vollspektrum-LED-Leuchten. Die Color Engine kommt in verschiedenen Leistungsklassen zum Einsatz – vom kompakten ML150 RF bis zur professionellen KNOWLED PL1200 RF mit 1.200 Watt. Im Mittelpunkt steht weniger maximale Farbsättigung als eine möglichst kontinuierliche spektrale Verteilung und damit eine natürlichere Farbwiedergabe vor der Kamera.

PaletteLab soll typische Lücken im Spektrum herkömmlicher LED-Lichtquellen reduzieren. Godox spricht von einer „Multispectral Optical Coupling Technology“ und hat nach eigenen Angaben insbesondere die Übergänge zwischen Blau und Cyan sowie Orange, Rot und Tiefrot optimiert. Ziel ist eine gleichmäßigere Wiedergabe von Farben und insbesondere von Hauttönen.

Für die PaletteLab Color Engine nennt Godox SSI-Werte von 92 bei 3.200 Kelvin und 87 bei 5.600 Kelvin. Hinzu kommen ein TM-30 Rf von 97 und ein R9-Wert von 99. Bei farbigem Licht sollen 92 Prozent des Rec.2020-Farbraums abgedeckt werden.

Spektrum statt einzelner Messwerte

Damit folgt Godox einer Entwicklung, bei der die Qualität von LED-Filmlicht zunehmend über die spektrale Zusammensetzung beurteilt wird. Hohe CRI- oder TLCI-Werte allein sagen nur begrenzt aus, wie vollständig eine Lichtquelle Farben über das sichtbare Spektrum wiedergibt. Gerade Hauttöne, Textilien oder bestimmte Pigmente können auf Unterschiede in der spektralen Verteilung reagieren.

PaletteLab bietet außerdem verschiedene kalibrierte Kurven für die Erzeugung von Weißlicht. Neben einer eigenen Godox-Kurve stehen eine Blackbody- und eine weitere auf Tageslicht beziehungsweise TM-30 ausgerichtete Kurve zur Verfügung. Damit lässt sich nicht nur die Farbtemperatur einstellen, sondern auch beeinflussen, wie die Leuchte diese spektral erzeugt.

Der einstellbare Farbtemperaturbereich reicht bei den PaletteLab-Leuchten von 1.800 bis 10.000 Kelvin. Beim SL200 RF gibt Godox einen CRI von rund 98 und einen TLCI von rund 99 an. Die Steuerung erfolgt unter anderem über DMX/RDM, Bluetooth und die Godox Light App; CRMX lässt sich beim SL200 RF über TimoLink ergänzen.

Von 150 bis 1.200 Watt

Interessant ist auch, dass Godox PaletteLab nicht als einzelne Leuchte positioniert, sondern über mehrere Leistungsklassen hinweg ausrollt. Neben ML150 RF, SL200 RF und SL300 RF gehören die professionellen KNOWLED PL600 RF und PL1200 RF zur Familie. Bei den beiden großen Modellen sind CRMX und ein nach IP65 geschütztes Gehäuse integriert, auf das bei den preiswerteren Varianten verzichtet wird.

Damit wird die spektrale Charakteristik selbst zum verbindenden Element einer Leuchtenfamilie. Für Produktionen ist das mindestens ebenso relevant wie einzelne Spitzenwerte, denn werden unterschiedliche Leistungsklassen am selben Set kombiniert, soll sich die Lichtcharakteristik möglichst wenig verändern.