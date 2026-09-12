Cartoni verkleinert den Nodal Head mit Lambda 15

News von der IBC 2026 - powered by Riedel

Cartoni stellt auf der IBC 2026 mit Lambda 15 einen neuen kompakten Nodal Head für Kamerasysteme bis 15 kg vor. Der Kopf überträgt das Prinzip der größeren Lambda-Systeme auf leichtere Setups und lässt sich nachträglich mit Encodern für Tracking und Virtual Production ausstatten. Ebenfalls neu ist HyperRoll, eine kompakte Plattform für bodennahe und ungewöhnliche Kamerafahrten.

Bei einem Nodal Head liegen die Drehachsen so, dass sich die Kamera um einen definierten optischen Punkt bewegen lässt. Bei der Lambda 15 können beide Achsen über Kurbeln präzise auf das jeweilige Kamerapaket eingestellt werden. Die Kamera wird über eine seitlich eingeschobene Quick-Release-Platte montiert.

Für die Bewegung verwendet Cartoni zwei Fluidmodule mit jeweils drei Widerstandsstufen sowie einer Nullstellung für freie Bewegung. Die Lambda 15 kann auch hängend eingesetzt werden und besitzt serienmäßig eine Mitchell Flat Base für Stative, Dollies, Kräne und Jibs. Optional steht eine 150-mm-Halbschale zur Verfügung.

Mechanik trifft Tracking

Interessant ist vor allem die Vorbereitung für Encoder. Die Lambda 15 kann nachträglich für die Erfassung ihrer Bewegungsdaten ausgerüstet werden. Damit wird aus einem zunächst rein mechanischen Kamerakopf ein Bestandteil digitaler Tracking-Workflows.

Das entspricht einer Entwicklung, die inzwischen auch klassische Kamerasupport-Hersteller erfasst hat. Für Virtual Production reicht es nicht, die Position der Kamera im Raum zu kennen. Auch Bewegungen von Köpfen, Jibs und anderen mechanischen Komponenten müssen möglichst präzise in die virtuelle Umgebung übertragen werden. Support und Tracking wachsen deshalb zunehmend zusammen.

Cartoni zeigt das an anderer Stelle seines IBC-Auftritts noch deutlicher: Der bereits vorgestellte E-Jibo verwendet 22-Bit-Encoder für Boom- und Pan-Bewegungen und liefert rund 4,1 Millionen Messschritte pro Umdrehung. Auf der Messe kombiniert Cartoni ihn mit einer Sony FR7. Die Positionsdaten können über die Cartoni VR Box 2.0 oder Miraxyz RigFX an Virtual-Production-Systeme weitergegeben werden.

Zehn Bewegungsarten mit HyperRoll

Eine zweite Weltpremiere ist HyperRoll. Die kompakte Rollplattform soll zehn unterschiedliche Aufnahmemodi ermöglichen und Kamerafahrten ohne klassischen Dolly- oder Slider-Aufbau erlauben. Die Bandbreite reicht laut Cartoni vom Smartphone und kompakten Kameras von Sony, RED oder Blackmagic bis zu vollständig aufgebauten ARRI-35- und ARRI-65-Systemen.

Über ein modulares Griffsystem mit einem, zwei oder drei Handgriffen beziehungsweise einer Teleskopverlängerung lässt sich HyperRoll für unterschiedliche Bewegungen konfigurieren. Dazu gehören sehr niedrige Tracking Shots ebenso wie Bewegungen über und um Objekte.

Daneben zeigt Cartoni auf der IBC unter anderem den Master 30 OB für Long-Lens- und Außenproduktionen, den Mixo 21 für Nutzlasten bis 21 kg sowie die motorisierten Lifto-HP-Systeme und den portablen Ragno Pod.