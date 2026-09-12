DoPchoice formt das Licht der ARRI Omnibar

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DoPchoice stellt auf der IBC 2026 mit dem SNAPGRID Core einen neuen Lichtformer für ARRI Omnibar 2 und Omnibar 4 vor. Das flexible Wabengitter begrenzt den Abstrahlwinkel auf 40 Grad. Bei der längeren Omnibar 4 verändert DoPchoice zudem die Ausrichtung der äußeren Waben, um das Licht zum Zentrum hin zu führen und einen gleichmäßigeren Übergang an den Rändern zu erzielen.

Das SNAPGRID Core wird direkt auf der Vorderseite der Omnibar befestigt und mit zwei Klettbändern gesichert. Es kann sowohl mit dem Omnibar Flat Diffuser für weicheres Licht als auch mit dem Omnibar Intensifier für einen engeren Abstrahlwinkel kombiniert werden. Entwickelt wurde das neue System gemeinsam mit dem niederländischen Unternehmen Ellar Works. Dessen Gründer und Kameramann Job Kraaijeveld gestaltet seit mehr als zehn Jahren Werkzeuge ausgehend von seinen Erfahrungen mit Licht am Set.

Waben folgen der Leuchtengeometrie

Technisch interessant wird das SNAPGRID Core vor allem bei der 1,2 Meter langen Omnibar 4. Bei einem konventionellen Grid weisen die Waben über die gesamte Fläche in dieselbe Richtung. DoPchoice verändert beim Core dagegen an den äußeren Enden deren Winkel. Das dort austretende Licht wird stärker zur Mitte des Fernfelds gelenkt.

DoPchoice bezeichnet das Ergebnis als „Core Focus Cone“. Ziel ist es, einen abrupten Helligkeitsabfall an den äußeren Begrenzungen zu vermeiden und das gerichtete Licht gleichmäßiger um das Motiv zu führen. Das Grid übernimmt damit nicht nur die klassische Aufgabe, Streulicht zu begrenzen, sondern beeinflusst durch seine Geometrie auch die Verteilung des Nutzlichts.

Lichtformer werden spezifischer

Das SNAPGRID Core steht zugleich für eine Entwicklung, die mit der wachsenden Vielfalt von LED-Leuchten an Bedeutung gewinnt. Während sich klassische Flächenleuchten noch mit relativ universellen Softboxen, Eggcrates und Flags formen ließen, entstehen heute immer speziellere Leuchtengeometrien, von Tubes über flexible Matten bis zu langen, schmalen Lichtquellen wie der Omnibar.

Entsprechend werden auch die Lichtformer stärker auf die jeweilige Leuchte abgestimmt. Beim SNAPGRID Core beschränkt sich diese Anpassung nicht auf die Abmessungen, sondern die Geometrie des Grids wird selbst Teil der Lichtgestaltung. Das ist zwar ein vergleichsweise kleines Zubehörprodukt, zeigt aber exemplarisch, wie sich rund um neue LED-Bauformen zunehmend spezialisierte Werkzeuge zur Kontrolle des Lichts entwickeln.

Das SNAPGRID Core für die Omnibar 2 misst 61 × 6,5 × 4 cm und wiegt 300 Gramm. Die Version für die Omnibar 4 ist 121 cm lang und wiegt 500 Gramm. DoPchoice zeigt beide Varianten auf der IBC 2026 am Stand 12.G53; außerdem ist das System bei ARRI in Halle 10 am Stand 10.A24 zu sehen.