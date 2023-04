ARRI entwickelt CCP Live für Multi-Kamera-Drehs

News von der NAB 2023

ARRI präsentiert auf der NAB Show 2023 mit dem Camera Control Panel CCP-Live eine erweiterte Version des bewährten CCP-1. Das neue Panel soll speziell bei Multi-Kamera-Einsätzen Verwendung finden.

Das CCP Live von ARRI ist eine neue Version des Camera Control Panels CCP-1, die speziell für Live-Produktionen mit mehreren Kameras entwickelt wurde. Es wird über den Sucher-Anschluss an eine ALEXA Mini, AMIRA oder AMIRA Live angeschlossen und fungiert als Steuergerät, wenn der Sucher nicht verwendet wird. Das Aussehen des CCP Live ist vorn genauso wie beim CCP-1, aber auf der Rückseite befinden sich einige Unterschiede. Hier gibt es einen zusätzlichen SDI-Videoausgang und eine Tally-Out-Schnittstelle.

Produktionen mit mehreren Kameras setzen immer häufiger auf ARRI-Kameras wegen ihres cineastischen Looks u. Wenn solche Produktionen in UHD mit 50/60 fps mit ALEXA Mini, AMIRA oder AMIRA Live aufgezeichnet werden, werden beide SDI-Ausgänge der Kamera für die Videoübertragung zum Ü-Wagen oder Kontrollraum verwendet. Der Monitor an der Kamera bekommt so kein Signal. Mit dem CCP Live wird dieses Problem durch die Bereitstellung eines dritten SDI-Ausgangs gelöst, der für einen Monitor auf dem Rig des Operators oder eines Focus Pullers verwendet werden kann. Das CCP Live verfügt auch über eine Tally-Out-Schnittstelle, die sich mit dem ARRI Tally System Gen.2 kombinieren lässt. Das kompakte Host-Modul kann direkt unter dem Objektiv montiert werden und sorgt für eine schlanke, übersichtliche Kamerakonfiguration. Darüber hinaus ermöglicht das CCP Live dem Ü-Techniker schnellen und einfachen Zugriff auf das Kameramenü.

Das Camera Control Panel CCP Live kann ab sofort bestellt werden.