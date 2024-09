IBC 2024: TVN Live Production präsentiert TVN-Ü8UHD

Die TVN Live Production hat mit dem TVN-Ü8UHD ihren achten Übertragungswagen erfolgreich in Betrieb genommen. Seinen ersten Einsatz hatte das Fahrzeug bei der UEFA EURO 2024, einschließlich der Abschlusszeremonie des Finales in Berlin. Nun wird der TVN-Ü8UHD auf der IBC 2024 in Amsterdam der Öffentlichkeit präsentiert.

Als leistungsstärkster Übertragungswagen auf dem Markt ist der TVN-Ü8UHD speziell für anspruchsvolle Großproduktionen ausgelegt. Er ermöglicht die parallele Produktion mehrerer unabhängiger Signale, die weltweit verbreitet werden können. „Mit dem TVN-Ü8UHD erweitern wir unsere Flotte erneut nach oben und sind so noch besser in der Lage, die wachsenden Anforderungen unserer Kunden bei komplexen Premiumproduktionen zu erfüllen“, erklärt TVN-Geschäftsführer Markus Osthaus. Die TVN-Flotte umfasst mittlerweile acht Übertragungswagen, ergänzt durch Rüstfahrzeuge und 13 SNG-Einheiten. Alle Fahrzeuge sind nach einer einheitlichen Architektur aufgebaut und lassen sich vernetzen, um selbst höchste Anforderungen zu erfüllen.

Zu den zentralen Komponenten gehören nicht nur 32 UHD-Live-Kameras von Sony, sondern auch vier Sony MLS-X1-Live-Videomischer. Der MLS-X1 ist Teil des Sony Networked Live Eco-Systems und damit ein zukunftssicherer Bestandteil des Sony Broadcast-Portfolios. Mit dem MLS-X1 können mehrere kleinere Verarbeitungseinheiten flexibel und schnell konfiguriert werden, um alle Produktionsanforderungen zu erfüllen. Das traditionelle, sperrige Mischergehäuse gehört damit der Vergangenheit an. Im TVN-Ü8UHD können bis zu drei Bildregien unabhängig voneinander arbeiten, was eine parallele Nutzung ermöglicht. Bei größeren Produktionen können diese Regien auch kombiniert werden. Dadurch kann TVN zwei separate Produktionen mit nur einem Übertragungswagen realisieren.

Das Kurzprofil des TVN-Ü8UHD: UHD/HDR-fähige, hochmoderne Broadcast-Technologie, entsprechende Back-up-Systeme

Parallelbetrieb von UHD und HD

3 Bildregien, 2 Tonregien, bis zu 2 Edit Suites

32 Sony UHD-Kameras als Grundausstattung

4 Einheiten des Sony MLS-X1 Mischers

Evertz SDI 12G Kreuzschiene

kalibrierte Tonregie (Dolby Atmos)

Der TVN-Ü8UHD sei, so TVN, das Ergebnis jahrzehntelanger Expertise im professionellen Live-Broadcasting. Er wurde speziell für komplexe Großveranstaltungen entwickelt, bei denen mehrere parallele, unabhängige Signale verarbeitet und weltweit übertragen werden – und darf von innen nicht fotografiert werden.