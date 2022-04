Zartes Spektakel

Wir setzten die Reihe mit den Gewinnern beim 31. Deutschen Kamerapreis fort mit Radu Ciorniciuc und Mircea Topoleanu, die den Preis für die beste Kamera bei einem Dokumentarfilm erhielten.

Der 1981 geborene Mircea Topoleanu und Radu Ciorniciuc, geboren 1987, kamen beide in Rumänien zur Welt und leben in der Hauptstadt Bukarest. Mircea Topoleanu ist Journalist und Dokumentar-Filmemacher, der sich in seinen Arbeiten vorwiegend mit sozialen Themen, Subkulturen und Umweltschutz beschäftigt. Radu Ciorniciuc arbeitet als Bild- gestalter, Regisseur und Autor. Seine Arbeiten beschäftigen sich vor allem mit Menschenrechts-, Tierschutz- und Umweltfragen und werden international veröffentlicht, etwa bei Channel 4 News, The Guardian oder Al Jazeera.