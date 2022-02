Neues entdecken – DoP Katja Tauber

Katja Tauber wurde in Dormagen geboren. Mit 18 zog es sie ins Ausland, wo sie mehr als zehn Jahre lebte und arbeitete und ihre Liebe zum Erzählen visueller Geschichten entdeckte. In Kolumbien drehte sie ihren ersten Dokumentarfilm „Falsos Positivos“. 2016 kehrte sie für ihr Kamerastudium nach Köln zurück, das sie 2018 an der ifs abschloss. Ihre Filme wurden bereits auf vielen renommierten Festivals gezeigt. So gewann „Ein bisschen Paris“ beim Kurzfilmfestival 2017 in Köln den Publikumspreis. Der Dokumentarfilm „75/1“ erhielt beim diesjährigen Deutschen Kamerapreis eine Nominierung in der Kategorie Schnitt und feierte seine Weltpremiere auf dem DOK Leipzig 2021. Sie realisierte diverse Filme im Ausland, etwa in Israel/Palästina, Kolumbien, Spanien und Taiwan. Katja Tauber lebt in Köln.