Mit den Kunden wachsen

Was hat Ihnen den Anstoß gegeben, sich unternehmerisch in der Filmbranche zu engagieren? 2009 habe ich das IT-Unternehmen GABO im Rahmen einer Nachfolgelösung übernommen und mich selbstständig gemacht. Das hat sich sehr gut entwickelt. Nach sechs, sieben Jahren habe ich mich nach weiteren interessanten Unternehmen umgeschaut, die man erwerben kann. Das war eine Lebenssituation, in der ich mich zusätzlich zum IT-Bereich engagieren wollte. Durch einen Zufall bin ich über einen gemeinsamen Bekannten auf Martin Ludwig aufmerksam geworden, der zu diesem Zeitpunkt einen Nachfolger suchte. Ich bin dann hingefahren und habe mir das angeschaut. Ich fand das Unternehmen spannend, da mich das Verleihgeschäft in den Bereichen Kino und Film reizt. Wenn Martin Ludwig Biotechnologie oder Chemie gemacht hätte, dann wäre das nichts geworden. So aber bin ich mit ihm handelseinig geworden.

Mir wurde recht schnell klar, wohin ich das Unternehmen entwickeln möchte. Ludwig war damals ein reiner Kameraverleih, aber die Kunden möchten eindeutig auch in Richtung Licht und Bühne. Aufgrund einer Empfehlung bin ich auf die MBF Filmtechnik aufmerksam geworden. Die Gesellschafter habe ich auf der cinec getroffen, sie haben signalisiert, dass sie einen Käufer suchen und wir sind handelseinig geworden. MBF hat perfekt gepasst: Das Unternehmen macht viel Licht und Bühne, hat Standorte in Frankfurt und in Hamburg, wo Ludwig nie so richtig Fuß fassen konnte. Natürlich sind solche Unternehmenskäufe immer abhängig von den Gelegenheiten und diese müssen zu den Zielen passen. So kam auch der Abschluss mit Non Stop Film Service in Warschau zustande. Viele Kunden von Ludwig möchten in Polen drehen, da es dort eine attraktive Filmförderung gibt. Die Produzenten möchten aber die gleichen Qualitätsstandards und die gleiche Technik, die sie auch aus Deutschland kennen. Somit habe ich mich entschieden, dort zu expandieren.

Dann habe ich den damaligen Inhaber Zbigniew Kula getroffen, der immer wieder in Deutschland in Frankfurt ist. Und so haben wir Non Stop dazugekauft. So kam es auch zum Erwerb der „Pharos – The Post Group“, auch wenn es ein langer Weg war. Wenn wir mit Kunden sprechen, geht es natürlich um Technik, aber immer wieder auch das Gespräch auf die Postproduktion. So hat sich das Ziel entwickelt, den Kunden alle Leistungen aus einer Hand anzubieten. Ich habe dann auf der Berlinale den Geschäfts- führer von ARRI Media, Josef Reidinger getroffen, um mit ihm über eine Kooperation zu sprechen. Er hatte mir dann gesagt, dass ARRI Media gerade verkauft wird. Das war im Februar 2020. Ich bin dann in Gespräche mit ARRI eingetreten und habe mir das Unternehmen im Detail angeschaut. ARRI hat dann ARRI Media an einen Amerikaner verkauft, was dann aber in der Folge nicht klappte, und sie sind noch einmal auf mich zugekommen. So bin ich zu ARRI Media, nunmehr Pharos, gekommen.