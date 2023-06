Herausforderung Cybersicherheit

Wir haben uns ja von der analogen Zeit über die digitale Zeit entwickelt und sind jetzt in der virtuellen Zeit. Dementsprechend investieren wir sehr viel in die Vorkehrungen zur Cybersicherheit, die wir treffen müssen. Wir haben mehrere Standorte, die alle in einem Netzwerk verbunden sind, so dass wir virtuell auf die Bearbeitung zugreifen können.

Was sind die aktuellen technischen Herausforderungen, die es bei verbundenen Produktionsprozessen gibt? Josef Reidinger: Die große Herausforderung, wenn man sich die technische Infrastruktur anschaut, liegt darin, dass wir ja in die ARRI-Infrastruktur eingebettet waren und unsere eigene aufzustellen hatten. Wir haben hier große Investitionen getätigt, aber natürlich auch unter der Prämisse, entsprechende Vorkehrungen für die Cybersicherheit zu treffen. Cybersicherheit wird uns in den nächsten Jahren extrem beschäftigen.

Corona hat diese Entwicklung natürlich extrem gesteigert. Wir haben zum Beispiel für einen Film die Tonbearbeitung gemacht. Der Film wurde in München gemischt, wo auch der Regisseur saß, der Produzent war in Köln und der Autor und der Koproduzent waren in Berlin. Das heißt, wir haben an diesem Tag eine Session gemacht, waren virtuell verbunden und die Anpassungen wurden gleichzeitig vorgenommen.

In diese Richtung wird sich das mehr und mehr entwickeln. Das heißt, Mitarbeiter von uns werden zum Beispiel von München aus dann online ein Grading in Berlin machen. Wir haben ab und zu die Company Three bei uns und da kommt es vor, dass der Kameramann in Berlin dreht, aber auch das Grading machen muss. Dann sitzt er eben in Berlin im Grading, schaut sich das an, gibt Notes und es werden dann virtuell entsprechende Anpassungen gemacht. Das wird immer mehr in diese virtuelle Richtung gehen.