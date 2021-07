Graden und Mischen

Warum kommen eure Kunden gerade zu euch?

Unsere Kunden lieben, was und wer wir sind: Wir sind kein bürokratischer Konzern mit vielen Mitarbeitern, wo man für jeden der unterschiedlichen Bereiche einen anderen Ansprechpartner suchen muss. Wenn uns ein Kunde anruft, dann weiß jeder bei uns über fast alles Bescheid. Wir haben aktuell sechs feste Mitarbeiter und jeder kennt alle aktuel- len Projekte. Ich weiß, wer gerade an der Mischung sitzt, kenne den Stand des Sounddesigns, weiß wer gerade das Voiceover einspricht, wie es um die VFX, das Titeldesign, die barrierefreie Fassung steht. Die Fachkompetenz ist bei uns auch in der Geschäftsleitung vorhanden.

Du bist Ton- und Bildmensch. Worin siehst du den Vorteil, wenn man beide Kompetenzen hat?

Mein Musikerherz spielt bei allem, was ich tue, eine große Rolle. Bei einem Projekt wurde ich mal gefragt, wie ich die Endmusik fände. Ich hielt sie für unpassend und schwach, die Bilder waren viel stärker. Der Regisseur empfand das genauso. Daraufhin wurde neu komponiert.

Als Musiker hat man einfach ein besonderes Rhythmusgefühl für den Schnitt und die ganze Dramaturgie. Ich kann alles wunderbar miteinander verbinden und kann auch in der Mischung die nötigen Emotionen schaffen. Dies geschieht auch durch die richtige akustische Dynamik, durch das Festlegen, wann die Musik hochkommt, und in der Beantwortung der Frage, wo und wann die Dramaturgie am stärksten ist. Es geht mir selbst so, wenn ich einen Film das erste Mal sehe und mir denke: Ja, okay, das ist ganz gut. Dann beginne ich mit der Mischung und dabei kommt es dazu, dass alles seinen richtigen Platz und seinen eigenen Raum bekommt. Und so wird ein Film, den man anfänglich so lala empfand, mitunter ganz schön emotional, und wenn ich dann alles richtig mache, muss ich selbst irgendwann die eine oder andere Träne verdrücken, weil es einen dann einfach selbst packt. Bei einem Film Mischung und Grading zu übernehmen, ist einfach genial.

Wann bist du mit deiner Arbeit zufrieden?

Wenn ich im Abnahmekino sitze und wirklich keinen Punkt mehr habe, bei dem es mir durch den Kopf schießt, dass ich da besser noch einmal darübergegangen wäre. Unsere Kunden schätzen es, dass wir – manchmal auch unbezahlt – perfekte Arbeit abliefern. Manchmal muss man natürlich auch Kompromisse machen, insbesondere wenn es der Sendetermin erforderlich macht, aber das mag ich persönlich überhaupt nicht. Da arbeite ich dann lieber ein Wochenende durch, da- mit die Sendekopie sauber abgeliefert wird.