Menschlich und kreativ leiten

Die ersten zwei Jahre waren für Heimrath besonders spannend. Das Studium ist in Ludwigsburg so aufgebaut, dass die Studierenden im Grundstudium sehr viel gemeinsam machen. Erst im Hauptstudium werden die Schwerpunkte gesetzt. So lernen die angehenden Filmschaffenden auch andere Gewerke näher kennen und können in alle anderen Bereiche hinein schnuppern. „Da kam für mich tatsächlich noch mal der Gedanke auf, vielleicht doch lieber Regie zu studieren“, so Heimrath. „Was ich dann schnell wieder abgelegt habe.“ Heimrath spürte sehr deutlich, dass Kamera der richtige Studiengang für ihn war.

Doch die ersten Jahre waren auch anstrengend. Heimrath merkte deutlich, dass er persönlich aufgrund seines Alters noch recht wenig Erfahrung hatte. Um ihn herum hatten viele schon längere Zeit am Set oder in Kameraverleihs gearbeitet. „Aufgrund dieser Tatsache tut man sich immer etwas schwerer, weil es ja eine praxisorientierte Schule ist“, sagt Yoshi Heimrath. „Da geht es darum, möglichst viel zu drehen, möglichst viele Projekte umzusetzen.“ Regiestudierende wählten tendenziell lieber die erfahreneren Kameraleute. Heimrath drehte so nur wenige, ausgewählte Filme pro Jahr. Dabei setzte er als Strategie darauf, das, was er sich vornahm, richtig gut zu machen und sehr viel Zeit in seine Arbeit zu investieren. Die Erfahrung holte er schnell auf. Auch bei Stoffen, die ihm weniger lagen, biss er sich durch, wenn er sich einen Lerneffekt davon versprach.

Ein Team führen

Ludwigsburg war für Heimrath genau der richtige Ort für das Studium. Die Wege sind kurz, es gibt viel Austausch und vor allem ist die Ausbildung marktorientiert – auch wenn man natürlich dennoch eine künstlerische Ausbildung erhält. Für den DoP gab es an der Hochschule zwei Schlüsselmomente, die seine spätere Arbeit beeinflussten. Einer seiner Dozenten war Kameramann Hans Fromm, der viel mit Christian Petzold gearbeitet hat. Bei Fromm machten die Kamerastudenten einen praktischen Workshop. Dafür sollte in einer Studiosituation eine kleine Szene inszeniert und auf 35 mm umgesetzt werden. Die Kamerastudenten konnten sich mit einem Konzept bewerben, wie sie die Szene visuell umsetzen wollten. Heimrath reichte eine Idee ein und hatte das Glück, dass sein Konzept zur Umsetzung ausgewählt wurde. Die anderen Kamerastudierenden unterstützten ihn. Doch die Umsetzung lief nicht glatt. „Da hat Hans mir echt den Kopf gewaschen, weil es in der Umsetzung sehr hakte“, erinnert sich Yoshi Heimrath. „Ich war nicht sehr entscheidungsfreudig. Er hat mir dann den Weg gezeigt, wie man ein Team führt und wie man für sich eine Entscheidung trifft und die dann auch umsetzt.“ Heimrath bezeichnet sich persönlich eher als zurückhaltend. Er musste lernen, am Kopf eines Teams zu stehen, dieses menschlich und kreativ anzuleiten und für seine Entscheidungen geradezustehen. Das Lernen an diesem Thema sieht der DoP nicht als abgeschlossen an, sondern als fort- schreitenden Prozess. Heimrath hat heute, wenn er ans Set kommt, sehr klare Vorstellungen davon, wie das Bild auszusehen hat und weiß, wie er das erreichen möchte. „Aber es schadet nie, dazu eine zweite oder dritte Meinung zu hören“, so der DoP. „Gerade, wenn es dann an die Umsetzung geht.“ [14960]