Klarer Blick

Ihr Vater war der Überzeugung, dass es hierzulande zu wenig Vorbilder für weibliche Berufswege mit Migrationshintergrund gibt. Er wollte, dass seine Tochter alle Chancen für eine gute Ausbildung und eine erfolgreiche Karriere bekommt. Daher bewarb sich Wahdat nicht an deutschen Hochschulen, sondern in Großbritannien. Sie ging an die School of Media, Film and Music an der University of Sussex in Brighton. Hier nahm sie das erste Mal bewusst wahr, dass es einen iranischen Professor gibt, der Abteilungsleiter ist. „Das war das erste Mal, dass ich bewusst so ein Vorbild mit migrantischem Hintergrund wahrnahm“, sagt Wahdat. „Da habe ich gedacht: Wenn er das dahin schafft, schaffe ich das auch.“ In Brighton machte sie ihren ersten Film, der auch einen Uni-Preis gewann. [14423]

Sie möchten mehr lesen? Das komplette Interview mit Zamarin Wahdat finden Sie hier!